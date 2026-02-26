Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $2.000.000: hoy salió la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Alfajores en forma de corazón, el emotivo homenaje para René Favaloro

Alfajores en forma de corazón, el emotivo homenaje para René Favaloro

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

26 de Febrero de 2026 | 09:06

Escuchar esta nota

En la sede social de Gimnasia el homenaje a René Favaloro tomó forma de corazón. En el espacio gastronómico René Café, que funciona adentro de la institución de calle 4 casi 53, se pudieron observar alfajores especialmente diseñados para recordar al médico que revolucionó la cirugía cardiovascular y que además fue reconocido hincha del Lobo.

La iniciativa fue desarrollada por Repetta Alfajores y presentada hace ya algunos días en las góndolas de la cafetería, en medio de una cata de whisky. El producto rindió tributo al platense que cambió la historia de la medicina con el bypass coronario y cuyo legado permanece vigente tanto en el ámbito científico como en el sentimiento gimnasista.

"Estos alfajores fueron hechos en homenaje al Dr René G. Favaloro con todo el amor y el respeto que se merece", expresaron desde la marca encargada de la elaboración.

Los alfajores están compuestos por tapas de vainilla y canela, relleno de dulce de leche con un botón de arándanos y cobertura de chocolate blanco.

Alfajores y homenajes en el país existen ya como el de Maradona, los que recuerdan a los caídos en Malvinas, otros que tienen sabores inspirados en el Papa Francisco o Perón, en la Scaloneta, San Martín, como también historias que llevan a tangueros como Benito Bianquet.

