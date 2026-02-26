O’ Higgins hizo historia y avanzó en la Libertadores

El O'Higgins de Chile hizo historia en la Copa Libertadores, al vencer como visitante en penales 4-3 al Bahia de Brasil, luego de desactivar una remontada del equipo brasileño que empezó a los 20 segundos del partido. De esta manera, avanzó a la fase 3.

El equipo chileno, adquirido por un grupo inversor argentino integrado por el empresario platense Jorge Reina y otros, logró dar el primer batacazo de la edición continental ante uno de los mejores equipos que tuvo el fútbol brasileño en 2025.

Cuando los hinchas en la Arena Fonte Nova, en Salvador (nordeste), todavía buscaban su butaca, el Bahia aprovechó su primer contacto con la pelota para armar una ofensiva colectiva que firmó con un derechazo William Jose, en apenas 20 segundos. En adelante, el Tricolor de Acero se mostró empecinado en dejar claro que no iba a pisar el freno y se volcó a buscar el segundo gol para sellar la remontada.

La embestida local pronto hizo caer otro gol de Willian José a los 46 minutos de la primera parte, luego de un cobro de penal que el arquero Ómar Carabalí le atajó, pero que el experimentado de 34 años definió de gran manera durante el rebote.

En el segundo tiempo, O´higgins reaccionó a tiempo y con un gol de Arnaldo Castillo, que dentro del área chica pescó un centro rasante, descontó en el partido y puso el empate transitorio en el global.

El golpe desdibujó al equipo brasileño, que terminó el partido con el 70% de posesión de balón pero no pudo evitar los penales.

En la tanda desde los doce pasos, tanto Ronaldo como Carabalí atajaron un penal cada uno, pero la serie se decidió a favor de O'Higgins con el displicente remate de Everton Ribeiro, que controló en gran forma Carablí y que metió en la siguiente instancia al conjunto chileno.

De esta forma, el conjunto trasandino se aseguró, como mínimo, la Copa Sudamericana, luego de haber eliminado por primera vez a un elenco brasileño. Espera por Deportes Tolima o Deportivo Táchira, que hoy disputan el duelo de vuelta. En la ida, fue triunfo de los colombianos por 1-0.

ARGENTINOS, AFUERA

En La Paternal, Argentinos quedó sorpresivamente eliminado de la fase 2 de la Copa Libertadores al perder 5-4 en los penales frente a Barcelona de Guayaquil. Pese a la ventaja que consiguió en la ida, el elenco ecuatorio ganó 1-0 en La Paternal por el tanto de Quiñonez y todo se definió desde los doce pasos.

Luego de un partido bastante duro, donde el conjunto ecuatoriano logró convertir el 1-0 a los 21 minutos, en los penales, también fue efectivo. Pese a que Argentinos tuvo dos chances para sentenciar la serie, Barcelona fue letal y se adueñó de la serie por 5-4. De esta forma, se aseguró, de mínima, la Sudamericana, mientras que el Bicho se quedó sin competencia internacional y solo disputará el Apertura.

Por su parte, Botafogo derrotó 2-0 a Nacional de Potosí y se metió en la fase 3, donde chocará con Barcelona. Sin Cristian Medina, quien se incorporó recientemente, logró dar vuelta el marcador ante su gente gracias a los tantos de Telles y Danilo.