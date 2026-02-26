O’ Higgins hizo historia y avanzó en la Libertadores

Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado
Tránsito fatal en La Plata: murió el motociclista que chocó y sufrió una fractura de cráneo
Veedores, la mudanza a la Provincia y un escándalo que crece en la AFA: el Gobierno sale a investigar las cuentas
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Rosario Central
“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata
La "esquina del terror" en La Plata: la tenebrosa casa que aloja murciélagos y "gente de malvivir"
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Por la venta de su hogar y sus muebles: duro presente de María Fernanda Callejón en plena transición
Está la primera placa de Gran Hermano Generación Dorada: votos y nominaciones
Denuncian por abuso sexual a un trabajador del Hogar del Padre Cajade
Cómo impactará mañana el paro en la UNLP contra la reforma laboral
Cuba denunció un intento de infiltración con "fines terroristas"
VIDEO.- Detuvieron a activistas que saltaron la reja del Congreso y a un camarógrafo
FATE, ARSA, Socolor y la lista se agranda: ahora una multinacional anunció que cierra su planta en Tigre
Compras en SHEIN y TEMU: la advertencia de ARCA por correos falsos de Aduana
Robo a un matrimonio en Los Hornos: se llevaron dólares, joyas y un Audi
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Abrió el baúl de los recuerdos: Felipe Fort mostró uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo
Angustiante momento: reclamo de Julieta Prandi a la Justicia, a 6 meses de la condena a Claudio Contardi
Preocupación por los barrios populares: radiografía de la grave situación en La Plata
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Jueves templado en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este jueves 26 de febrero
Frecuencias reducidas y largas filas de pasajeros en las paradas de micros
Actividades: Tai Chi, talleres en Meridiano V, propuestas de los clubes Dardo Rocha y Brandsen, taller de reciclado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El elenco chileno dio el primer batacazo del certamen al dejar afuera a Bahía en Brasil. Espera por Tolima o Táchira
El O'Higgins de Chile hizo historia en la Copa Libertadores, al vencer como visitante en penales 4-3 al Bahia de Brasil, luego de desactivar una remontada del equipo brasileño que empezó a los 20 segundos del partido. De esta manera, avanzó a la fase 3.
El equipo chileno, adquirido por un grupo inversor argentino integrado por el empresario platense Jorge Reina y otros, logró dar el primer batacazo de la edición continental ante uno de los mejores equipos que tuvo el fútbol brasileño en 2025.
Cuando los hinchas en la Arena Fonte Nova, en Salvador (nordeste), todavía buscaban su butaca, el Bahia aprovechó su primer contacto con la pelota para armar una ofensiva colectiva que firmó con un derechazo William Jose, en apenas 20 segundos. En adelante, el Tricolor de Acero se mostró empecinado en dejar claro que no iba a pisar el freno y se volcó a buscar el segundo gol para sellar la remontada.
La embestida local pronto hizo caer otro gol de Willian José a los 46 minutos de la primera parte, luego de un cobro de penal que el arquero Ómar Carabalí le atajó, pero que el experimentado de 34 años definió de gran manera durante el rebote.
En el segundo tiempo, O´higgins reaccionó a tiempo y con un gol de Arnaldo Castillo, que dentro del área chica pescó un centro rasante, descontó en el partido y puso el empate transitorio en el global.
El golpe desdibujó al equipo brasileño, que terminó el partido con el 70% de posesión de balón pero no pudo evitar los penales.
LE PUEDE INTERESAR
Se definieron los clasificados a los octavos de final de la Champions
LE PUEDE INTERESAR
Tenis: Etcheverry y Tirante están de 100
En la tanda desde los doce pasos, tanto Ronaldo como Carabalí atajaron un penal cada uno, pero la serie se decidió a favor de O'Higgins con el displicente remate de Everton Ribeiro, que controló en gran forma Carablí y que metió en la siguiente instancia al conjunto chileno.
De esta forma, el conjunto trasandino se aseguró, como mínimo, la Copa Sudamericana, luego de haber eliminado por primera vez a un elenco brasileño. Espera por Deportes Tolima o Deportivo Táchira, que hoy disputan el duelo de vuelta. En la ida, fue triunfo de los colombianos por 1-0.
En La Paternal, Argentinos quedó sorpresivamente eliminado de la fase 2 de la Copa Libertadores al perder 5-4 en los penales frente a Barcelona de Guayaquil. Pese a la ventaja que consiguió en la ida, el elenco ecuatorio ganó 1-0 en La Paternal por el tanto de Quiñonez y todo se definió desde los doce pasos.
Luego de un partido bastante duro, donde el conjunto ecuatoriano logró convertir el 1-0 a los 21 minutos, en los penales, también fue efectivo. Pese a que Argentinos tuvo dos chances para sentenciar la serie, Barcelona fue letal y se adueñó de la serie por 5-4. De esta forma, se aseguró, de mínima, la Sudamericana, mientras que el Bicho se quedó sin competencia internacional y solo disputará el Apertura.
Por su parte, Botafogo derrotó 2-0 a Nacional de Potosí y se metió en la fase 3, donde chocará con Barcelona. Sin Cristian Medina, quien se incorporó recientemente, logró dar vuelta el marcador ante su gente gracias a los tantos de Telles y Danilo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí