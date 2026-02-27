Cerúndolo se mostró intacto tras su lesión

Francisco Cerúndolo (19) tuvo un estreno contundente en el Chile Open 2026 y avanzó a los cuartos de final tras derrotar por un doble 6-2 al danés Elmer Moller (127). El argentino resolvió el encuentro sin sobresaltos.

El triunfo también le permitió a Cerúndolo dejar atrás el mal trago sufrido en el ATP 500 de Río, donde debió abandonar en su debut frente a Thiago Tirante por inconvenientes físicos. En Santiago, mostró plenitud física y solidez mental.

En lo que respecta a Thiago Tirante (76) iba jugar anoche -al cierre de esta edición- contra el local Alejandro Tabilio (42) para meterce entre los ocho mejores.