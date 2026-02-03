Alerta por las lesiones de Carrillo y Alario

Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice
En el partido de anoche ante Defensa y Justicia, Estudiantes no pudo contar con dos de sus principales referencias ofensivas como Guido Carrillo y Lucas Alario, quienes quedaron descartados pocas horas antes del encuentro. La ausencia de ambos delanteros no solo condicionó el armado del equipo, sino que además abrió un interrogante inevitable: ¿llegan al clásico platense frente a Gimnasia?
El club informó de manera oficial las dolencias que afectaron a ambos atacantes. En el caso de Carrillo, el parte médico indicó una sobrecarga muscular en el aductor derecho. Si bien desde hace unos días se manejaba la posibilidad de preservarlo debido al desgaste acumulado, la confirmación de una lesión encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Domínguez.
Por su parte, el Pipa sufrió una lumbalgia aguda, una molestia que lo tuvo a maltraer en las horas previas al cruce en Florencio Varela. El ex River había trabajado con algunas limitaciones, pero aun así tenía serias chances de ser titular frente al Halcón. Sin embargo, la decisión final se tomó apenas una hora antes del inicio del encuentro, cuando el cuerpo médico recomendó no arriesgarlo y descartarlo de la convocatoria.
Con este panorama, la preocupación se instala pensando en los próximos compromisos, especialmente por la cercanía del clásico platense, programado para el domingo 15 de febrero.
Al mismo tiempo, este contexto abre una ventana de oportunidades para otros futbolistas del plantel. Tanto el juvenil Franco Domínguez Ávila como la incorporación de Adolfo Gaich podrían ganar protagonismo y minutos en cancha, en un tramo del torneo donde Estudiantes necesita respuestas ofensivas y alternativas confiables en el área rival.
Por estas horas, el cuerpo técnico se mantiene expectante a la evolución de ambos jugadores y aguarda nuevos informes médicos para determinar si Carrillo y Alario podrán llegar en condiciones a los próximos partidos. Mientras tanto, en City Bell se trabaja a contrarreloj, con la incertidumbre como protagonista y el clásico de la Ciudad cada vez más cerca.
