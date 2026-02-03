Gaich y Palacios tuvieron su estreno

Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice
Dos de los últimos refuerzos que trajo Estudiantes en el mercado de pases tuvieron su estreno con la camiseta albirroja. Tanto Adolfo Gaich y Tomás Palacios sumaron minutos en Florencio Varela.
El defensor, quien además concentró por primera vez, tuvo que ingresar en el minuto 38 del primer tiempo luego de la expulsión de Santiago Núñez. El ex Independiente Rivadavia se acomodó en la zaga central junto a González Pirez y si bien no brilló, ayudó al equipo a mantener el arco en cero.
Ganó algunos duelos aéreos, pero después le faltó un poco de firmeza a la hora de los anticipos. Más allá de eso, el defensor volvió a jugar después de más de dos meses, luego de arrastrar una lesión muscular.
Por su parte, el Tanque Gaich ingresó en el complemento para darle frescura al ataque. Sin embargo, se notó su inactividad y no tuvo demasiado protagonismo, más allá que el plantel más defensivo del Pincha por el hombre de menos lo complicó. Gaich fue la única referencia de ataque e intentó presionar las salidas del Halcón. Más allá de un intento, no pudo completar un buen ingreso.
Más allá de sus estrenos, para Domínguez son jugadores que pueden llegar a ser importantes en el futuro. Y además, pueden ser opción para el partido del próximo lunes ante Deportivo Riestra.
Cabe destacar que Núñez no estará por suspensión, por lo que se le abre una posibilidad a Palacios de tener su primera titularidad. Por su parte, la situación de Gaich es distinta, ya que dependerá de las evoluciones de Carrillo y Alario, quienes no estuvieron ayer en Florencio Varela por distintas molestias.
El que no pudo sumar minutos ayer fue Brian Aguirre, el atacante que llegó a préstamo de Boca. Sin dudas, también será alternativa para el próximo duelo.
