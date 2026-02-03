Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Deportes |INGRESARON DESDE EL BANCO DE SUPLENTES

Gaich y Palacios tuvieron su estreno

Gaich y Palacios tuvieron su estreno

Gaich tuvo su estreno con la camiseta de Estudiantes / Fotobaires

3 de Febrero de 2026 | 01:55
Edición impresa

Dos de los últimos refuerzos que trajo Estudiantes en el mercado de pases tuvieron su estreno con la camiseta albirroja. Tanto Adolfo Gaich y Tomás Palacios sumaron minutos en Florencio Varela.

El defensor, quien además concentró por primera vez, tuvo que ingresar en el minuto 38 del primer tiempo luego de la expulsión de Santiago Núñez. El ex Independiente Rivadavia se acomodó en la zaga central junto a González Pirez y si bien no brilló, ayudó al equipo a mantener el arco en cero.

Ganó algunos duelos aéreos, pero después le faltó un poco de firmeza a la hora de los anticipos. Más allá de eso, el defensor volvió a jugar después de más de dos meses, luego de arrastrar una lesión muscular.

Por su parte, el Tanque Gaich ingresó en el complemento para darle frescura al ataque. Sin embargo, se notó su inactividad y no tuvo demasiado protagonismo, más allá que el plantel más defensivo del Pincha por el hombre de menos lo complicó. Gaich fue la única referencia de ataque e intentó presionar las salidas del Halcón. Más allá de un intento, no pudo completar un buen ingreso.

Más allá de sus estrenos, para Domínguez son jugadores que pueden llegar a ser importantes en el futuro. Y además, pueden ser opción para el partido del próximo lunes ante Deportivo Riestra.

Cabe destacar que Núñez no estará por suspensión, por lo que se le abre una posibilidad a Palacios de tener su primera titularidad. Por su parte, la situación de Gaich es distinta, ya que dependerá de las evoluciones de Carrillo y Alario, quienes no estuvieron ayer en Florencio Varela por distintas molestias.

LE PUEDE INTERESAR

Alerta por las lesiones de Carrillo y Alario

LE PUEDE INTERESAR

El León necesita vender y vuelve al mercado

El que no pudo sumar minutos ayer fue Brian Aguirre, el atacante que llegó a préstamo de Boca. Sin dudas, también será alternativa para el próximo duelo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas

La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo

Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero

Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región

Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región

VIDEO. Aguantó en Varela: el Pincha jugó mal pero sumó

VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi

No es poco haber ganado en su debut como favorito

Zaniratto: “Los cambios nos dieron otra frescura”

En medio de los fuertes reclamos, el VAR corrigió la decisión del árbitro
La Ciudad
Ventas de verano en La Plata, con movimiento vacacional y cautela
Inusuales aviones militares causan curiosidad al volar por la Región
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Matrícula récord en la UTN: con 1.600 inscriptos comenzó el ingreso
Espectáculos
Eduardo Feinmann defendió a Chiche Gelblung y pidió “más respeto” en los medios
La China Suárez confirmó que quiere tener un hijo con Mauro Icardi: "Lo hablamos"
"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro
Policiales
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
El lado más oscuro de las redes sociales: el delito
Cuarto intermedio en la causa por la tragedia de Lito Costilla en Tolosa
Política y Economía
Reforma laboral: debate por los gobernadores
Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice
La suba de tarifas, por encima de la inflación
En Punta Alta crean una Mesa de Gestión del Agua por “crisis” en el servicio
El desafío de Milei, que el organismo no pierda la credibilidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla