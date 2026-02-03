Wall Street repunta una jornada irregular y cierra en verde

Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado
Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap
Ventas de verano en La Plata, con movimiento vacacional y cautela
Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región
Inusuales aviones militares causan curiosidad al volar por la Región
Buscan en La Plata a una joven de 31 años que desapareció tras salir del dentista
En Punta Alta crean una Mesa de Gestión del Agua por “crisis” en el servicio
“¿Cómo quieren aumentar un 40% la tarifa con las deficiencias que hay en la Ciudad?”
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región
La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
Cuarto intermedio en la causa por la tragedia de Lito Costilla en Tolosa
Wall Street cerró ayer en verde y logró dejar atrás un comienzo de jornada irregular, marcado por la debilidad de algunas tecnológicas.
Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales avanzó un 1,05 %. El S&P 500 ganó un 0,54 %, mientras que el Nasdaq subió un 0,56 %.
El mercado encontró impulso en el tramo final de la jornada, pese a caídas como la de Nvidia, que retrocedió un 2,12 % tras conocerse que su inversión en OpenAI no avanzó como se esperaba. En cambio, Amazon y Alphabet, que presentarán resultados esta semana, registraron subas del 1,7 % y 1,68 %, respectivamente. Dentro del S&P 500 destacó la fuerte baja de Disney, que cayó un 7,4 % pese a superar las previsiones de beneficios.
En otros mercados, el oro y la plata se recuperaron tras las pérdidas previas, mientras que el petróleo WTI cayó un 4,7 %, hasta 62,14 dólares, ante la expectativa de una reanudación del diálogo nuclear con Irán y la decisión de la OPEP+ de mantener estable su oferta.
