Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

El Mundo |LAS TECNOLÓGICAS MARCARON EL RUMBO

Wall Street repunta una jornada irregular y cierra en verde

3 de Febrero de 2026 | 03:03
Edición impresa

Wall Street cerró ayer en verde y logró dejar atrás un comienzo de jornada irregular, marcado por la debilidad de algunas tecnológicas.

Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales avanzó un 1,05 %. El S&P 500 ganó un 0,54 %, mientras que el Nasdaq subió un 0,56 %.

El mercado encontró impulso en el tramo final de la jornada, pese a caídas como la de Nvidia, que retrocedió un 2,12 % tras conocerse que su inversión en OpenAI no avanzó como se esperaba. En cambio, Amazon y Alphabet, que presentarán resultados esta semana, registraron subas del 1,7 % y 1,68 %, respectivamente. Dentro del S&P 500 destacó la fuerte baja de Disney, que cayó un 7,4 % pese a superar las previsiones de beneficios.

En otros mercados, el oro y la plata se recuperaron tras las pérdidas previas, mientras que el petróleo WTI cayó un 4,7 %, hasta 62,14 dólares, ante la expectativa de una reanudación del diálogo nuclear con Irán y la decisión de la OPEP+ de mantener estable su oferta.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas

La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo

Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero

Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región

Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región

VIDEO. Aguantó en Varela: el Pincha jugó mal pero sumó

VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
Últimas noticias de El Mundo

Acuerdo EE UU-India: Trump le redujo los aranceles

“Fergie” y los mails que la unen al abusador Epstein

Cancillería confirmó que Venezuela dejó libre al argentino Gustavo Rivara

Detención y juicio: el caso que golpea a la familia real de Noruega
Información General
Apto físico escolar: mejor no tomarlo como un mero trámite
La Justicia prohibió las actividades motorizadas en La Frontera, Pinamar
Hallan muertos a dos niños y a su niñera en un departamento de Villa Devoto
Incendios: escándalo por falsos voluntarios y Santa Cruz fue declarada en emergencia ígnea y zona de desastre
¿Es delito hacer una falsa denuncia? Un caso reciente pone en foco las consecuencias
Policiales
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
El lado más oscuro de las redes sociales: el delito
Cuarto intermedio en la causa por la tragedia de Lito Costilla en Tolosa
Deportes
VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
No es poco haber ganado en su debut como favorito
Zaniratto: “Los cambios nos dieron otra frescura”
En medio de los fuertes reclamos, el VAR corrigió la decisión del árbitro
Nicolás Barros Schelotto no para de sorprender con su pegada de zurda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla