Wall Street repunta una jornada irregular y cierra en verde

Wall Street cerró ayer en verde y logró dejar atrás un comienzo de jornada irregular, marcado por la debilidad de algunas tecnológicas.

Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales avanzó un 1,05 %. El S&P 500 ganó un 0,54 %, mientras que el Nasdaq subió un 0,56 %.

El mercado encontró impulso en el tramo final de la jornada, pese a caídas como la de Nvidia, que retrocedió un 2,12 % tras conocerse que su inversión en OpenAI no avanzó como se esperaba. En cambio, Amazon y Alphabet, que presentarán resultados esta semana, registraron subas del 1,7 % y 1,68 %, respectivamente. Dentro del S&P 500 destacó la fuerte baja de Disney, que cayó un 7,4 % pese a superar las previsiones de beneficios.

En otros mercados, el oro y la plata se recuperaron tras las pérdidas previas, mientras que el petróleo WTI cayó un 4,7 %, hasta 62,14 dólares, ante la expectativa de una reanudación del diálogo nuclear con Irán y la decisión de la OPEP+ de mantener estable su oferta.