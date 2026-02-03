Kast en Europa por la libertad de expresión

En su primer viaje a Europa desde que fue electo presidente de Chile, José Antonio Kast tendrá como primer destino Bruselas para participar, desde hoy, de la VII Cumbre Transatlántica en el Parlamento Europeo. El evento reunirá a representantes políticos, líderes cívicos y expertos de América, África y Europa para un diálogo de “alto nivel” sobre los desafíos que enfrenta hoy el ejercicio de la libertad de expresión.

Brindará la última ponencia, considerada la principal, ante delegados de más de 35 países y a miembros de tres grandes grupos parlamentarios europeos: ECR, PfE, y European People’s Party (Partido Popular Europeo - EPP).

Clara Muzzio (Propuesta Republicana) y los diputados Nicolás Mayoraz (LLA) y Santiago Santurio (LLA) representarán a la Argentina en la VII Cumbre de la Libertad de Expresión que se desarrollará en Bruselas.

Para el diputado Stephen Bartulica, anfitrión del evento, la aplastante victoria que Kast obtuvo en Chile, así como el modelo político que construyó en su país, “son relevantes para los conservadores y para todos aquellos que entienden la política como servicio”. Y asegura: “Desde diversos países de tres continentes observamos con gran interés la transformación que viene impulsando y que ya trasciende las fronteras de su país”.

“Estamos convencidos de que la tendencia que amenaza la libertad de expresión no es irreversible si damos una respuesta conjunta; para ello es que hemos convocado esta cumbre”, concluyó el legislador croata sobre el acontecimiento que comienza hoy.

CANDIDATA A LA ONU

Por otra parte, Chile dio un paso en la carrera por la Secretaría General de la ONU. El presidente Gabriel Boric oficializó ayer la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al máximo cargo del organismo internacional, una postulación que se presenta de manera conjunta con Brasil y México.