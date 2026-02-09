Irán condena a prisión a la Nobel de la Paz 2023

Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
Un tribunal iraní condenó a seis años de prisión a la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos humanos en el país.
La sentencia incluye además una prohibición de salida de Irán durante dos años, un año y medio adicional por actividades de propaganda y el exilio interno por el mismo período a la ciudad de Josf, en la provincia oriental de Jorasán del Sur.
Según informó su abogado, la activista fue hallada culpable de “asociación y colusión para cometer delitos”, cargos que suelen utilizarse contra opositores y críticos del régimen. De acuerdo con la legislación iraní, las penas de prisión se cumplirán de forma simultánea. La defensa anunció que el fallo no es definitivo y que será apelado, y expresó su esperanza de que Mohammadi pueda obtener una libertad temporal por razones médicas.
Mohammadi, de 53 años, atraviesa un delicado estado de salud. En diciembre de 2024 había sido excarcelada durante tres semanas para recibir tratamiento tras la extirpación de un tumor y un injerto óseo. Aun así, fue devuelta a prisión una vez concluido ese período.
Durante los últimos 25 años, la activista ha sido juzgada y encarcelada en reiteradas ocasiones por su militancia contra la pena de muerte y por desafiar el uso obligatorio del velo para las mujeres.
Gran parte de la última década la pasó tras las rejas y no ve a sus hijos, que residen en París, desde 2015.
En 2023, Mohammadi recibió el Premio Nobel de la Paz mientras permanecía detenida, principalmente por su campaña contra las ejecuciones en Irán. Sus hijos fueron los encargados de recibir el galardón en su nombre. Organizaciones de derechos humanos denuncian que el país figura entre los que más ejecuciones realizan en el mundo, lo que convierte su condena en un nuevo símbolo de la represión contra la disidencia.
