Audiencia clave por el asesinato de Mateo Yagame

A más de un año del crimen de Mateo Yagame (18), ocurrido en inmediaciones de la Megatoma de Los Hornos, el expediente vuelve a entrar en una instancia decisiva. Hoy a las 9 habrá una nueva audiencia por el futuro del menor acusado como autor del hecho.

Siendo inimputable cuando sucedió la agresión -no le aplica los cambios legislativos recientes-, la Justicia de Responsabilidad Juvenil de La Plata debe definir si extiende la medida de seguridad o establece su cese y la consecuente libertad del adolescente.

La causa vuelve ahora a encender la preocupación de una familia que siente que la respuesta institucional quedó corta o directamente no llegó.

Mientras la fiscalía y la defensa se preparan para una audiencia que puede ordenar el rumbo del expediente, Noelia -la mamá de Mateo- y Claudia -su abuela- viven con una carga emocional doble: la tristeza por lo sucedido, que se hace eterna, y la posibilidad concreta de que el acusado recupere la libertad.

“Por lo que sabemos, los últimos movimientos que tuvo la causa, las expectativas no son las mejores”, expresaron con profunda tristeza.

“Es como si nos dijeran ya no hay más nada que hacer y que al pibe lo tienen que largar”, agregaron.

El impacto emocional también dejó secuelas profundas. Noelia estuvo en tratamiento psicológico, pero lo dejó porque necesitaba volver a trabajar para sostener a sus hijos.

Mateo fue asesinado el 13 de enero en la calle 135 entre 78 y 79, a metros de su casa. Y su familia enfrenta el dolor de saber que su vida se terminó abruptamente, mientras el responsable -sin capacidad legal para ser juzgado- volverá inexorablemente a caminar libre. Eso ocurrirá tarde o temprano.