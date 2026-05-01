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Política y Economía

Buenos Aires, entre la caída de la recaudación tributaria, la inflación y el modelo Milei: los preocupantes datos de un informe

Buenos Aires, entre la caída de la recaudación tributaria, la inflación y el modelo Milei: los preocupantes datos de un informe
1 de Mayo de 2026 | 09:17

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La provincia de Buenos Aires aparece como la jurisdicción más golpeada por la caída en la recaudación tributaria nacional, en un contexto económico cada vez más complejo que combina alta inflación, retracción de la actividad industrial y un escenario internacional adverso. Así lo advierte un informe que llevó a cabo el Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA), que forma parte de la Central de Trabajadores de la Argentina Provincia de Buenos Aires, en el cual se traza un diagnóstico crítico sobre el rumbo actual y sus efectos, especialmente bajo el modelo impulsado por el presidente Javier Milei.

El estudio describe un deterioro marcado en los ingresos fiscales que impacta con mayor fuerza en territorio bonaerense, producto de su peso demográfico y productivo. La merma en la coparticipación y en la recaudación nacional repercute directamente en las cuentas provinciales, generando tensiones en el financiamiento del Estado y en la capacidad de sostener políticas públicas.

Es por eso que destaca que la provincia de Buenos Aires fue una de las más afectadas por la caída en la recaudación tributaria nacional y le pone cifras a su afirmación: en el primer trimestre del año la pérdida por transferencias automáticas totales fue de $ 282.554 millones, lo que equivale a una reducción real de -6,7 % interanual. El total de recursos de origen nacional que recibió el gobierno bonaerense en el mismo periodo se contrajo en términos reales un -9,5 % respecto al mismo tramo del año pasado. Desde la Provincia sostienen que Nación posee una deuda directa e indirecta acumulada con la PBA por el equivalente a $ 15,6 billones.

Otros puntos clave del informe

En paralelo, la inflación continúa siendo uno de los principales factores de presión. Lejos de desacelerarse de manera sostenida, los precios mantienen una dinámica elevada que erosiona el poder adquisitivo y afecta tanto al consumo como a la actividad económica en general. Este fenómeno, combinado con la caída de ingresos, configura un escenario de doble impacto para la provincia.

El informe también pone el foco en el contexto internacional, particularmente en la guerra en Medio Oriente, como un elemento que suma incertidumbre y presión sobre variables clave. Las tensiones geopolíticas influyen en los precios de la energía y en los mercados globales, lo que termina trasladándose a la economía local y profundizando las dificultades.

En el plano productivo, la industria muestra signos claros de retracción. La caída en los niveles de actividad industrial se vincula con la baja del consumo interno, el encarecimiento de costos y un entorno económico que desalienta la inversión. Buenos Aires, como principal polo industrial del país, vuelve a ser una de las regiones más afectadas por esta dinámica.

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El documento traza además un paralelismo con la década del 90, al señalar similitudes en el enfoque económico actual. Según el análisis, el modelo libertario promueve una fuerte desregulación y ajuste del gasto que, si bien busca estabilizar variables macroeconómicas, tiene efectos contractivos sobre la actividad y el empleo. En ese sentido, advierte sobre los riesgos de repetir esquemas que en el pasado derivaron en procesos de desindustrialización y aumento de la desigualdad.

La combinación de estos factores —caída de la recaudación, inflación persistente, impacto internacional e industria en retroceso— configura un panorama complejo para la provincia de Buenos Aires. El informe concluye que, de mantenerse estas tendencias, podrían profundizarse los desequilibrios económicos y sociales, con consecuencias directas en el entramado productivo y en las condiciones de vida de la población.

En ese marco, el análisis deja planteado un interrogante central sobre la sostenibilidad del rumbo económico y sus efectos en el principal distrito del país, donde los indicadores comienzan a reflejar señales de alerta cada vez más marcadas.

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