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Policiales |Rescataron a 13 en Florencio Varela

Desmantelaron un hogar que explotaba a menores

Los chicos eran obligados a realizar trabajos pesados, sufrían violencia y vivían hacinados. La Justicia investiga a los imputados

Desmantelaron un hogar que explotaba a menores

Rescataron a 13 chicos que eran explotados en Florencio Varela / web

15 de Marzo de 2026 | 04:27
Edición impresa

Un estremecedor caso de explotación infantil salió a la luz en las últimas horas en la localidad de La Capilla, en el partido de Florencio Varela, donde 13 chicos fueron rescatados de un supuesto hogar en el que vivían en condiciones consideradas inhumanas y eran obligados a realizar trabajos pesados durante largas jornadas.

La investigación está a cargo de la UFI N.º 8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ichazo, quien impulsa una causa por reducción a la servidumbre y otros delitos vinculados a la explotación de menores. El lugar investigado funcionaba como un hogar para chicos en situación de vulnerabilidad, identificado como Nido de Águila.

Según se desprende de la pesquisa, en ese predio los niños eran obligados a realizar múltiples tareas físicas que excedían cualquier actividad doméstica. Entre otras cosas, debían juntar en carretillas las heces y desperdicios de más de treinta perros y dos caballos, alimentar a los animales y encargarse de la limpieza general del lugar.

Pero las tareas no terminaban allí. También preparaban cemento, levantaban maderas y piedras, realizaban trabajos de albañilería, cortaban cañas con machetes para construir cercos y mantenían el pasto del predio. Estas actividades, siempre según la investigación, podían extenderse durante todo el día e incluso hasta la medianoche, muchas veces bajo la lluvia o a la intemperie.

Las condiciones en las que vivían los chicos también generaron alarma entre los investigadores. Se detectaron situaciones de hacinamiento, falta de higiene y una alimentación deficiente. En algunos casos, los menores dormían en los mismos espacios que los perros del lugar y debían trabajar incluso cuando estaban enfermos, sin recibir atención médica.

La causa también revela episodios de violencia. Según los testimonios reunidos en el expediente, los niños podían ser castigados si se negaban a cumplir con las tareas impuestas. Entre las sanciones figuraban la privación de alimentos o la expulsión al exterior durante jornadas de frío o en plena noche. Además, los chicos tenían prohibido mantener contacto con vecinos u otras personas ajenas al predio, lo que habría buscado impedir que contaran lo que ocurría dentro del lugar.

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El caso comenzó a investigarse a partir de la denuncia realizada por un adolescente que tiempo atrás había vivido en ese hogar. A partir de ese testimonio se inició una investigación que derivó en varios allanamientos y en el rescate de los menores. Mientras la investigación avanza, los 13 chicos rescatados quedaron bajo resguardo de organismos de protección, en tanto la Justicia intenta determinar la magnitud de los hechos y las responsabilidades de todos los implicados.

 

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