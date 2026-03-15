Motochorros encerraron a un trabajador en Gorina

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Un hombre fue víctima de un violento robo en Gorina, cuando tres delincuentes armados lo interceptaron mientras se dirigía a su trabajo y le robaron la moto y sus pertenencias. Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando regresaba de cargar combustible en una estación de servicio ubicada en la zona de 31 y 510.
A bordo de su motocicleta, una Zanella ZB110 de color azul modelo 2023, circulaba por calle 501 rumbo a su lugar de trabajo, en el Club de Campo Grand Bell.
Al llegar a la altura de 138, fue sorprendido por otra motocicleta de gran porte, tipo enduro y de color oscuro, en la que se movilizaban tres sujetos. De acuerdo con su relato, los delincuentes se le cruzaron en el camino y dos de ellos descendieron del rodado. En ese momento, uno de los asaltantes lo apuntó con un arma de fuego y le exigió que entregara la moto.
Tras concretar el robo, los ladrones escaparon del lugar en ambos vehículos. Se investiga.
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