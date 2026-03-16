Saquearon un templo y celebraron con cerveza

Un indignante episodio de inseguridad se registró durante la madrugada de ayer en una iglesia evangelista ubicada en la zona oeste de La Plata, donde delincuentes ingresaron a robar, tomaron cerveza dentro del templo y escaparon con distintas pertenencias de valor.

El episodio ocurrió cerca de las 2 de la mañana en el templo situado en 520 entre 145 y 146, en la localidad de San Carlos.

Según relató uno de los miembros de la comunidad, los ladrones forcejearon una de las puertas principales para poder ingresar y una vez dentro revolvieron las instalaciones.

Del lugar se llevaron una guitarra, una computadora, un horno y una pava eléctrica, entre otros elementos utilizados por la iglesia. Además, dejaron latas de cerveza en el interior, lo que generó aún más indignación entre los fieles.

“Fue a las 2 de la mañana. Se robaron varias cosas. Una guitarra, una computadora, un horno, una pava”, contó un integrante de la congregación, quien además señaló que existe una fuerte sospecha sobre dos personas que ya habían concurrido anteriormente al predio.

Según el testimonio, esas personas habían ido varias veces a pedir dinero, pero desde la iglesia les habían explicado que se trata de una comunidad humilde.

“Somos una iglesia con muy pocos recursos. Les ofrecimos mercadería, pero no quisieron y se enojaron”, relató.

Por ese motivo, los miembros del templo creen que el robo podría haber sido una represalia.