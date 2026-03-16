Mataron a un joven de un cuchillazo a la salida de un cumpleaños en Punta Alta

Un joven de 22 años fue asesinado de una puñalada en el cuello tras una discusión con un conocido que lo atacó a la salida del cumpleaños de su novia en la ciudad de Punta Alta.

El episodio se registró cerca de las 6 de la mañana de ayer en un domicilio ubicado sobre la calle San Juan al 773, donde la víctima, identificada como Santiago Renna Merlo, participaba de la celebración junto a su pareja y su grupo familiar.

Según las primeras reconstrucciones realizadas por los investigadores, el agresor, identificado como Ariel Fernando Buono, de 30 años, también había compartido el evento junto a la víctima.

De inmediato, la Policía desplegó un operativo cerrojo en la zona que permitió la detención del sospechoso a pocas cuadras del lugar.