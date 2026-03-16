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Policiales |BREVES

Por una tentativa de homicidio, detienen al jefe de la barra de Tristán Suárez

Por una tentativa de homicidio, detienen al jefe de la barra de Tristán Suárez

X (@mauroszeta)

16 de Marzo de 2026 | 03:07
Edición impresa

El jefe de la barrabrava del club Tristán Suárez, conocido como “El Cuervo”, fue detenido por la Policía Federal acusado de haber intentado asesinar en septiembre de 2025 a un integrante de la facción rival. En la investigación se determinó que poseía un frondoso prontuario delictivo por vinculaciones a diversos delitos.

El hecho que se le imputa ocurrió en el cruce de la avenida Argentina y Canale, en la localidad bonaerense de Tristán Suarez, partido de Ezeiza, cuando la víctima, que volvía de su trabajo, fue interceptada por un vehículo con cuatro ocupantes que se bajaron y lo empezaron a agredir.

Luego del ataque, el damnificado fue trasladado al hospital donde logró sobrevivir y pudo denunciar a los autores.

 

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