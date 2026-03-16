Por una tentativa de homicidio, detienen al jefe de la barra de Tristán Suárez

El jefe de la barrabrava del club Tristán Suárez, conocido como “El Cuervo”, fue detenido por la Policía Federal acusado de haber intentado asesinar en septiembre de 2025 a un integrante de la facción rival. En la investigación se determinó que poseía un frondoso prontuario delictivo por vinculaciones a diversos delitos.

El hecho que se le imputa ocurrió en el cruce de la avenida Argentina y Canale, en la localidad bonaerense de Tristán Suarez, partido de Ezeiza, cuando la víctima, que volvía de su trabajo, fue interceptada por un vehículo con cuatro ocupantes que se bajaron y lo empezaron a agredir.

Luego del ataque, el damnificado fue trasladado al hospital donde logró sobrevivir y pudo denunciar a los autores.