La abogada retenida en Brasil, a un paso del juicio

17 de Marzo de 2026 | 02:34 Edición impresa

Ya hay fecha de juicio para la abogada argentina retenida en Brasil por injuria racial.

La Justicia de ese país la acusan de tres hechos distintos y podría recibir hasta 15 años de prisión.

El 24 de marzo será la primera audiencia del debate contra Agostina Páez por realizar gestos discriminatorios a empleados de un bar de Ipanema.

Además del episodio que se hizo viral, la imputan por otros dos agravios, cada uno de los cuales prevé penas de entre 2 y 5 años de cárcel.

La joven de 29 años está con arresto domiciliario hace más de dos meses y le colocaron una tobillera electrónica.

Con pánico escénico, ya cambió de defensa y hasta salió a pedir disculpas.