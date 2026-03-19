Corte y desvío de tránsito en Camino Belgrano y 514

Desde el próximo miércoles 25 de marzo, tras el feriado nacional, se realizará un corte de tránsito en Camino General Belgrano y 514.

La interrupción vehicular se realizará por obras vinculadas al desarrollo de un centro comercial a cielo abierto y afectará el tramo comprendido entre las calles 514 y 511.

Según se detalló, el tránsito permanecerá interrumpido en Camino General Belgrano entre las calles 514 y 511, donde se instalarán vallas, tambores de señalización y cartelería preventiva para advertir a los conductores sobre el desvío.

El corte comenzará el miércoles 25 de marzo en el cruce de de Camino General Belgrano y 514, permitiéndose únicamente el ingreso al supermercado de la zona, aunque no estará habilitada la salida desde ese predio hacia Camino General Belgrano.

Asimismo, se colocarán carteles indicativos en distintos puntos del corredor para anticipar la interrupción del tránsito y ordenar la circulación vehicular, mientras que durante los primeros días personal de Control Urbano reforzará las tareas de prevención y seguridad vial.

De acuerdo a lo previsto, la señalización comenzará a instalarse previamente y el corte se hará efectivo una vez iniciados los trabajos, que forman parte de la obra en desarrollo en la zona.