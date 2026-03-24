Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $1.000.000: los números de hoy y hasta mañana se puede presentar la tarjeta ganadora

Deportes |INGRESÓ A LOS 27 MINUTOS DEL COMPLEMENTO

Triplete de Gaich en una noche soñada

24 de Marzo de 2026 | 03:54
Edición impresa

Adolfo Gaich tuvo la noche soñada que tanto esperó desde su llegada a Estudiantes. Se lució ante Central Córdoba, convirtió tres goles, se llevó la pelota, y se sacó la mufa de no marcar después de un largo tiempo. El último jugador en convertir un hat trike con la camiseta albirroja fue Mauro Boselli, el 10 de abril de 2022.

El Tanque ingresó a los 27 minutos del complemento, y a diferencia de sus primeros partidos con la camiseta de Estudiantes, en poco más de 18 minutos hizo tres goles y se lució con un rendimiento destacable. En ese sentido, las tres pelotas que tocó, las mandó al fondo de la casita de Alan Aguerre que no pudo responder ante los tiros del delantero. Todo esto ocurrió en ocho minutos y 22 segundos.

Por su parte, luego de la gran actuación ante el Ferroviario, Gacih se expresó y mostró su felicidad por su regreso al gol: “Tenía ganas de que vengan los goles, por suerte hoy vino mi familia, están los tres, todos muy contentos. Me llevo la pelota para mi casa, para la colección”. A su vez, agregó: “Estoy contento de que haya llegado y vamos por muchos más”. Además, sumó: “Obviamente las asistencias cuentan porque ayudan a ganar como ante Newell’s, pero el gol es importante para un delantero”.

Cabe recordar que la última vez que Mauro Boselli fue el último jugador en convertir tres goles con Estudiantes. Una de las casualidades, es que fue ante el mismo rival y por el mismo resultado, en abril de 2022 5-0 a Central Córdoba en el Estadio UNO.

Por otro lado, su último tanto en el fútbol argentino había sido el 1 de marzo de 2020, poco antes del parate del fútbol a causa de la pandemia del coronavirus, para San Lorenzo contra Aldosivi. Anteriormente le había macado a River en el Monumental en diciembre de 2019.

LEA TAMBIÉN

¡Choque esos cinco! Estudiantes y una goleada para el reencuentro

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Todos los abrazos son para Gaich, que marcó un hat trick / N. Braicovich

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Manuel Adorni, sigue o se va del Gobierno? Ola de rumores tras el escándalo

Estudiantes, que despidió a Conigliaro como merecía, se regaló una gran victoria 5 a 0 ante Central Córdoba

Panaro y el duro presente de Gimnasia: “Vamos a sacar adelante la situación”

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas de La Plata se juntó tras 60 años

“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata

Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?

Un avión chocó con un vehículo de los bomberos en el aeropuerto de Nueva York: dos muertos
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

¡Choque esos cinco! Estudiantes y una goleada para el reencuentro

Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza en La Plata

“Memoria completa”: el video que el Gobierno publicó a 50 años del Golpe

Buen partido, gran éxito y un justo homenaje a la humildad de “Marquitos”

Murió el dueño del sitio OnlyFans

Un abogado sufrió un robo en un edificio céntrico de La Plata: se llevaron joyas

Otra multinacional deja de producir en el país y despide a 40 personas
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Amondarain y el tierno abrazo con su mamá: "Somos del campo y nadie en mi familia entendía de fútbol"

Messi llegó al país para sumarse a la Selección

¡Choque esos cinco! Estudiantes y una goleada para el reencuentro

Buen partido, gran éxito y un justo homenaje a la humildad de “Marquitos”
Espectáculos
Catriel y Paco, de gira: del supuesto retiro a un tour mundial infernal
Colapinto y Maia Reficco, ¿blanquean su amor el finde?
El regreso de BTS, contado en un documental de Netflix
Detrás del escándalo: Emilia, ¿se quiso levantar a Rodri?
El cine llora la partida de Rómulo Berruti
Policiales
“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor
VIDEO. Entre la necesidad y el peligro, la dura realidad de trabajar en la calle
Jornada clave para la abogada santiagueña retenida en Brasil
Murieron dos perros por un incendio en Berisso
Millonario ataque en una verdulería de Abasto
La Ciudad
Clases intermitentes en la UNLP: mañana vuelven las cursadas y cuándo son los próximos paros docentes
Feriado con mínima de invierno y sol radiante en La Plata
Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza en La Plata
La pesadilla de las motos crece en la Región
Martilleros: se viene una fuerte puja electoral
Política y Economía
Mar del Plata: mejoran el Parque Primavesi con tareas integrales
Mar del Plata: convocan a encuentros religiosos con mensajes de esperanza
A 50 años del Golpe: acto y movilización en Plaza de Mayo
VIDEO. En La Plata, actos en Plaza San Martín y en Plaza Moreno
Alak encabezó emotiva jornada en el Salón Dorado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla