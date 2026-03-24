Triplete de Gaich en una noche soñada

Adolfo Gaich tuvo la noche soñada que tanto esperó desde su llegada a Estudiantes. Se lució ante Central Córdoba, convirtió tres goles, se llevó la pelota, y se sacó la mufa de no marcar después de un largo tiempo. El último jugador en convertir un hat trike con la camiseta albirroja fue Mauro Boselli, el 10 de abril de 2022.

El Tanque ingresó a los 27 minutos del complemento, y a diferencia de sus primeros partidos con la camiseta de Estudiantes, en poco más de 18 minutos hizo tres goles y se lució con un rendimiento destacable. En ese sentido, las tres pelotas que tocó, las mandó al fondo de la casita de Alan Aguerre que no pudo responder ante los tiros del delantero. Todo esto ocurrió en ocho minutos y 22 segundos.

Por su parte, luego de la gran actuación ante el Ferroviario, Gacih se expresó y mostró su felicidad por su regreso al gol: “Tenía ganas de que vengan los goles, por suerte hoy vino mi familia, están los tres, todos muy contentos. Me llevo la pelota para mi casa, para la colección”. A su vez, agregó: “Estoy contento de que haya llegado y vamos por muchos más”. Además, sumó: “Obviamente las asistencias cuentan porque ayudan a ganar como ante Newell’s, pero el gol es importante para un delantero”.

Cabe recordar que la última vez que Mauro Boselli fue el último jugador en convertir tres goles con Estudiantes. Una de las casualidades, es que fue ante el mismo rival y por el mismo resultado, en abril de 2022 5-0 a Central Córdoba en el Estadio UNO.

Por otro lado, su último tanto en el fútbol argentino había sido el 1 de marzo de 2020, poco antes del parate del fútbol a causa de la pandemia del coronavirus, para San Lorenzo contra Aldosivi. Anteriormente le había macado a River en el Monumental en diciembre de 2019.