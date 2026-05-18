Fujimori y el izquierdista Sánchez disputarán al balotaje en Perú

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La autoridad electoral de Perú confirmó oficialmente que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio, en unos comicios que vuelven a mostrar la profunda polarización política que atraviesa el país andino.
El Jurado Nacional de Elecciones proclamó ayer los resultados definitivos de la primera vuelta celebrada el 12 de abril. Fujimori, referente de la derecha peruana e hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, obtuvo el 17,1% de los votos. Sánchez, dirigente de izquierda y exministro del gobierno de Pedro Castillo, alcanzó el 12% y logró una ajustada ventaja sobre el ultraconservador Rafael López Aliaga, que quedó tercero por unos 21.200 votos.
La primera vuelta estuvo marcada por problemas logísticos y demoras en la entrega de material electoral en Lima, situación que obligó a reabrir algunos centros de votación al día siguiente. Pese a señalar “graves deficiencias”, la misión de observación electoral de la Unión Europea validó el proceso y descartó irregularidades que alteraran el resultado final.
Tras conocerse la proclamación oficial, Fujimori llamó a defender “la estabilidad económica, la democracia y la libertad para trabajar y emprender”. La dirigente de 50 años buscará llegar a la presidencia en su cuarto intento, luego de perder los balotajes de 2011, 2016 y 2021.
Sánchez, de 57 años, afronta en cambio su primera candidatura presidencial en un escenario complejo. El exministro inició la campaña para el balotaje bajo la presión de una causa judicial: la fiscalía solicitó más de cinco años de prisión en su contra por presuntas irregularidades en la declaración de aportes de campaña entre 2018 y 2020.
El clima político se tensó aún más después de que López Aliaga rechazara reconocer los resultados y denunciara un supuesto fraude electoral. Sus declaraciones anticipan una campaña cargada de confrontación, similar a la vivida en 2021 entre Fujimori y Castillo.
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El futuro presidente asumirá en medio de una fuerte crisis institucional. Desde 2016, Perú tuvo ocho mandatarios, varios de ellos destituidos o forzados a renunciar en medio de acusaciones de corrupción y conflictos con el Congreso. A esto se suma el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad, dos de las principales preocupaciones de la población peruana.
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