Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define hoy el Cartonazo de $1.000.000 y mañana sale la nueva tarjeta

Información General

Los feriados y días no laborables que quedan este año

25 de Marzo de 2026 | 02:54
Edición impresa

ABRIL

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible)

MAYO

Viernes 1°: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del miércoles 25 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

La NASA anunció la construcción de una base permanente en la Luna

JUNIO

Miércoles 17: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

JULIO

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: Día no laborable

AGOSTO

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

OCTUBRE

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

NOVIEMBRE

Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

DICIEMBRE

Lunes 7: Día no laborable

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Un feriado largo con bajo impacto económico
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que apareció muerta en un edificio

VIDEO. "Mística" en una "noche soñada": las claves de Mikel Amondarain tras el contundente triunfo ante Central Córdoba

Messi llegó al país para sumarse a la Selección, dándole un gran abrazo a Chiqui Tapia
+ Leidas

¡Atención! Cambió el horario de atención en bancos públicos y privados: a qué hora abren

Camino Belgrano | Así son los desvíos por las obras del shopping: el mapa de cortes

El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

De generación en generación: los comercios que pueden convertirse en patrimonio vivo de La Plata

"Salió volando y no lo pudimos encontrar": el relato de la desesperada búsqueda de un pato en La Plata

Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone

Qué se sabe de la muerte de la estudiante de 25 años en La Plata: las hipótesis

¿Tortilla en mal estado? Otro testimonio alimenta el escándalo en La Plata
Últimas noticias de Información General

¿Cómo será y qué se sabe de la base lunar? La NASA establece una nueva prioridad

Un feriado largo con bajo impacto económico

La NASA anunció la construcción de una base permanente en la Luna

PAMI: los medicamentos que siguen siendo gratis en abril 2026 y requisitos para acceder
Deportes
Llegó Messi, hubo foto pero no se entrenó
El único que no juega contra un mundialista
Agustín Giay será el reemplazo de Montiel
“Muy contento de volver a la Bombonera”
Mikel Amondarain, el nuevo polifuncional en el mediocampo de Estudiantes
La Ciudad
Miércoles a puro sol y con máxima de 24º en La Plata, pero hay malas noticias de cara al finde
Camino Belgrano | Así son los desvíos por las obras del shopping: el mapa de cortes
El cuatrimestre está en riesgo por los paros y feriados que complican las clases en la UNLP
De generación en generación: los comercios que pueden convertirse en patrimonio vivo de La Plata
Nelly y Juana se sumaron al “club de los 100”
Espectáculos
Nuevo fetiche fashion de la China Suárez que explotó en las redes, las fotos
Aseguran que Mauro Icardi enfrentaría un millonario reclamo en Turquía
Franco Colapinto aceleró en el escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, pero se metió en boxes
Por un supuesto affaire: picante cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson
Satoshi Kon vuelve al cine: viaje al límite de lo real
Policiales
Escándalo en la AFA: chats revelan presuntos pagos de sobres y manipulación de arbitrajes
¿Tortilla en mal estado? Otro testimonio alimenta el escándalo en La Plata
Qué se sabe de la muerte de la estudiante de 25 años en La Plata: las hipótesis
La abogada juzgada en Brasil no irá a prisión y podrá volver al país
Rolando Barbano, blanco del robo menos esperado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla