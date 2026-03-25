Los feriados y días no laborables que quedan este año

25 de Marzo de 2026 | 02:54 Edición impresa

ABRIL

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible)

MAYO

Viernes 1°: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

JUNIO

Miércoles 17: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

JULIO

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: Día no laborable

AGOSTO

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

OCTUBRE

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

NOVIEMBRE

Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

DICIEMBRE

Lunes 7: Día no laborable

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)