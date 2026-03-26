La bolsa de Nueva York rebota, impulsada por la caída del petróleo

La jornada financiera global cerró con señales de alivio, impulsada por la caída del petróleo y expectativas -aunque frágiles- de avances diplomáticos en Medio Oriente. En Wall Street, los principales índices terminaron en terreno positivo: el Dow Jones subió un 0,66%, el Nasdaq avanzó un 0,77% y el S&P 500 ganó un 0,54%, en un contexto donde los inversores reaccionaron rápidamente a cualquier indicio de distensión.

El movimiento estuvo claramente ligado a la evolución del crudo. Analistas coinciden en que el mercado accionario está “dominado por un único factor”: el precio del petróleo. La baja de más del 2% en la jornada fue suficiente para impulsar el apetito por el riesgo, ya que reduce temores inflacionarios, alivia costos para empresas y consumidores y mejora las perspectivas de política monetaria en economías desarrolladas.

El mercado accionario está “dominado por un único factor”: el precio del petróleo

En este sentido, algunos operadores también interpretaron la caída del crudo como una señal que podría dar mayor margen a la Reserva Federal (Fed, banco central) para evitar nuevas subas agresivas de tasas de interés, un factor clave para sostener la recuperación bursátil. La combinación de menor presión inflacionaria y expectativas de estabilidad monetaria ayudó a consolidar el rebote de los activos.

En Europa, la tendencia fue similar, aunque con avances algo más moderados. Las principales bolsas del continente cerraron en alza: Milán subió un 1,48%, Londres un 1,42%, Fráncfort un 1,41% y París un 1,33%, mientras que el índice Euro Stoxx 50 ganó un 1,22%. La excepción destacada fue Madrid, con un incremento del 1,54%. Este comportamiento reflejó el contagio positivo desde Estados Unidos y la reacción a la caída del crudo, pese a la persistente incertidumbre geopolítica.

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

En el mercado energético, el barril de Brent -referencia en Europa- descendió un 2,17% hasta los 102,22 dólares, alejándose de los máximos recientes. En paralelo, el WTI estadounidense cayó un 2,2% y se ubicó en 90,32 dólares. Aunque ambos siguen por encima de niveles considerados elevados, el retroceso fue interpretado como una señal de menor tensión inmediata en el suministro global.

Uno de los factores que contribuyó a esta baja fue la posibilidad de que se garantice el tránsito de buques “no hostiles” por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Este gesto, en medio de intercambios entre Estados Unidos e Irán, alimentó expectativas de una eventual desescalada, aunque el panorama sigue siendo incierto.

Desde la Casa Blanca insistieron en que las conversaciones continúan y las calificaron como “productivas”, a pesar de que Teherán rechazó formalmente la propuesta de Washington y planteó sus propias condiciones.

Esta ambigüedad mantiene a los mercados en una posición expectante: cualquier avance concreto podría consolidar la tendencia positiva, pero un retroceso en las negociaciones podría reavivar la volatilidad.

Los analistas advierten que el optimismo actual es frágil. Si bien los inversores se aferran a señales alentadoras, la falta de un acuerdo tangible podría devolver rápidamente la presión al mercado energético y, en consecuencia, a las bolsas.

Por ahora, la caída del petróleo actúa como un respiro para los mercados financieros, que siguen atentos a cada movimiento en el tablero geopolítico global, conscientes de que cualquier cambio brusco puede impactar de forma inmediata en precios, expectativas y decisiones de inversión.