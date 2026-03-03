Tensión por el cierre del Estrecho de Ormuz

En una medida que amenaza con desatar un colapso energético a escala planetaria, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció el cierre total del Estrecho de Ormuz. La decisión, comunicada por el comandante Ahmad Vahidi, establece que cualquier embarcación que intente transitar por la zona será “abatida con fuego”.

Este bloqueo es parte de la respuesta de Teherán a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel, que el pasado fin de semana resultó en la eliminación del líder supremo, Ali Khamenei.

El impacto en los mercados internacionales ha sido inmediato y violento, dado que por esta vía circula aproximadamente el 20% del petróleo y el gas del mundo.

Ubicado entre Irán y Omán, el estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y constituye una vía marítima internacional, pese a que sus aguas territoriales pertenecen a ambos países. En su punto más angosto, mide unos 33 kilómetros de ancho. Desde allí, los buques pueden acceder a rutas marítimas hacia Asia, Europa y otras regiones.

CHINA PRINCIPAL COMPRADOR

Por esta vía transitan cargamentos de petróleo y gas provenientes de Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán. La mayor parte de ese volumen tiene como destino mercados asiáticos, incluida China, principal comprador del petróleo iraní.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, aunque existen oleoductos en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos capaces de desviar parte del flujo, la mayoría de los volúmenes que atraviesan el estrecho no disponen de rutas alternativas para salir de la región.

Las amenazas sobre la ruta ya han generado aumentos de precios en episodios anteriores, incluidos los enfrentamientos recientes entre Israel e Irán en junio.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó ataques contra embarcaciones en ambos lados del paso y advirtió sobre interferencias electrónicas en los sistemas de geolocalización.

Omán comunicó que una embarcación no tripulada cargada con explosivos impactó contra un petrolero con bandera de las Islas Marshall en el Golfo de Omán, provocando la muerte de un marino.