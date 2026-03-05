Confirmaron el procesamiento de D’Onofrio por lavado

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
La Justicia federal complicó la situación judicial del exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó la apelación presentada por su defensa y confirmó su procesamiento por presunto lavado de activos agravado por su condición de funcionario público.
La decisión ratifica lo resuelto en noviembre pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había procesado a D’Onofrio y le trabó un embargo de $350 millones. También quedó firme el procesamiento del exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asencio, señalado en la causa como presunto testaferro del exfuncionario.
La investigación se desprende del expediente por supuestas maniobras con gestores informales que eliminaban fotomultas a cambio de dinero y alcanza además a la empresa que gestionaba turnos de la VTV. En ese contexto, el juez puso el foco en la adquisición de una camioneta que figuraba a nombre de Asencio pero, según la pesquisa, era utilizada por D’Onofrio.
Para los camaristas, existen elementos suficientes para sostener que la operación habría sido utilizada para disimular el patrimonio real del exministro. En el fallo remarcaron que la sociedad que habría otorgado un préstamo para justificar la compra no registra actividad comprobable y que las explicaciones aportadas por los imputados no logran desvirtuar las pruebas reunidas. También señalaron diferencias entre el valor declarado del vehículo y el monto por el que luego fue vendido.
La Cámara sostuvo además que para avanzar en un procesamiento por lavado no se requiere una sentencia firme sobre el delito precedente, sino indicios de que los bienes provienen de actividades ilícitas. Ahora, la defensa de D’Onofrio anticipó que recurrirá ante la Cámara de Casación para intentar revertir la medida.
