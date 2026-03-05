Ratifican la condena a un perito por falsear datos

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
El instructor canino Marcos Herrero, quien participó en el contexto de los rastrillajes en la investigación por la muerte y desaparición de Facundo Astudillo Castro, continuará detenido tras la ratificación de la pena de siete años de prisión, acusado de adulterar pruebas.
Según Fiscales.gob, la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia por haber plantado evidencia y cometido falso testimonio para perjudicar a policías.
Astudillo Castro había desaparecido en abril de 2020, cuando fue visto por última vez en la localidad bonaerense de Pedro Luro, durante un control policial. Tres meses después, su cadáver fue encontrado en un sector de cangrejales, en la localidad de General Daniel Cerri, partido de Bahía Blanca.
Los jueces Carlos Alberto Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña rechazaron, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por el abogado defensor de Herrero, que había señalado que las declaraciones vertidas por su defendido no eran falsas, sino “interpretaciones técnicas basadas en su experiencia profesional”.
