La Ciudad |Comunicado

Médicos en alerta: denuncian una "profunda crisis" y exigen recomposición salarial

Desde el Colegio de Médicos bonaerense alertaron que los ingresos actuales de los profesionales “no alcanzan para cubrir la canasta básica”. Advierten sobre pluriempleo, abandono de puestos y riesgo de saturación del sistema de salud

8 de Marzo de 2026 | 11:20

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito I -que incluye a profesionales de la Ciudad- difundió un comunicado en el que advirtió sobre la “profunda crisis” que atraviesa el sistema sanitario tanto en el ámbito público como en el privado. La recomposición urgente de salarios y honorarios médicos, el reclamo principal.

El documento, dirigido al Presidente de la Nación, al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a legisladores y autoridades municipales, también busca poner en conocimiento de la población la situación que atraviesan los profesionales de la salud.

Según señalaron desde la entidad, los ingresos actuales de los médicos resultan insuficientes incluso para cubrir la canasta básica alimentaria, lo que está provocando un deterioro progresivo de las condiciones laborales en el sector. “Esta situación ha generado que numerosos profesionales abandonen sus actividades habituales en los distintos niveles del sistema sanitario”, indicaron en el comunicado. 

Además, remarcaron que el pluriempleo se ha vuelto una necesidad para subsistir, algo que —según explicaron— repercute directamente en el bienestar de los propios médicos y también en la calidad de atención que recibe la población.

En el documento también se cuestionan las políticas aplicadas hasta el momento. Desde el Colegio sostienen que no lograron mejorar las condiciones laborales ni las retribuciones, lo que, aseguran, profundiza la precarización y la pobreza entre los trabajadores de la salud.

Otro de los puntos de preocupación está vinculado con la llegada del invierno. De acuerdo con la advertencia del organismo, durante esa época del año aumenta la circulación de agentes infecciosos y se incrementa la demanda de atención, lo que podría derivar en una saturación del sistema sanitario si no se adoptan medidas urgentes.

Por los motivos, el Colegio de Médicos reclamó una recomposición salarial acorde a la responsabilidad y jerarquía del acto médico, con el objetivo de evitar la pérdida continua de profesionales y garantizar una atención digna y segura para la comunidad. El comunicado concluye con una advertencia contundente: “Sin médicos, no tendrán medicina”.

