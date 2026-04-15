Todos por Santino: el platense que enfrenta una encefalopatía crónica y necesita viajar a México por un tratamiento

"Mañana tiroteo", el tremendo mensaje en una escuela de La Plata: ¿amenaza o reto de TikTok?
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La campaña solidaria busca reunir fondos para que el adolescente tenga la posibilidad de acceder a una alternativa médica que podría mejorar su movilidad y su desarrollo cotidiano
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La historia de Santino Ghiglino, un joven de 16 años de La Plata, moviliza a la comunidad de la capital bonaerense, que acompaña una campaña solidaria para que viaje a México y acceda a Cytotron, una alternativa médica capaz de mejorar su calidad de vida.
El adolescente padece Encefalopatía Crónica No Evolutiva (ECNE), distonía e hipertonía severa, que afecta su movilidad y su desarrollo, y el procedimiento en cuestión podría contribuir a reducir la espasticidad y favorecer la regeneración de tejidos.
Sin embargo, acceder a esta intervención implica un importante costo económico: entre la práctica, el traslado, el alojamiento y la estadía, se requieren alrededor de 40 mil dólares. Además, el proceso se realiza en dos etapas, con viajes programados cada seis meses.
Frente a esta situación, familiares, amigos y vecinos se organizaron para acompañar a Santino y llevan adelante distintas iniciativas solidarias, como rifas, ferias, bingos y festivales, y también reciben aportes económicos.
Cómo colaborar
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Para realizar una donación, está disponible la siguiente cuenta bancaria:
Titular: Jorge Gustavo Ghiglino
Alias: SANTINO.MEXICO
CBU: 0140190103520754024091
Para comunicarse con la familia de Santino, están disponibles las siguientes líneas:
221 3541888 (Soledad, mamá)
221 5794206 (Gustavo, papá)
Para obtener más información, se encuentran disponibles las siguientes redes sociales:
Facebook: Todos por Santino
Instagram: @todosporsantinolp
POR MES*
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