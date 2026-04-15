Los reyes de Holanda, de visita en la Casa Blanca

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La visita de Guillermo de los Países Bajos y Máxima de los Países Bajos a la Casa Blanca no ha pasado inadvertida y, lejos de la postal protocolar, ha generado un intenso debate en su país. En el marco de una gira de tres días por Estados Unidos -con escalas en Filadelfia y Miami-, los monarcas fueron recibidos con alfombra roja por Donald Trump y Melania Trump, en un encuentro cálido y sin apuros.
La escena más comentada llegó al final del día: los reyes durmieron en la Casa Blanca, un gesto excepcional. Se alojaron en el histórico Dormitorio Lincoln, un privilegio poco habitual que suele reservarse a ocasiones muy especiales y que responde a la hospitalidad que ellos mismos ofrecieron a Trump en La Haya durante la cumbre de la OTAN. La prensa neerlandesa no tardó en bautizar el episodio como una irónica “fiesta de pijamas”.
Antes, compartieron una cena privada junto al primer ministro Rob Jetten, en la que, en un clima cordial, se abordaron temas sensibles como la guerra en Irán, la situación en Ucrania y las tensiones energéticas ligadas al estrecho de Ormuz.
En paralelo, los looks femeninos acapararon miradas: Melania brilló con un vestido blanco de delicado estampado floral de Erdem, mientras Máxima apostó por un vibrante diseño naranja con un drapeado en la cintura de Claes Iversen, en un guiño elegante a la Casa de Orange, reafirmando el estilo incluso en medio de la controversia.
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