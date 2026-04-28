Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |CRISIS ECONÓMICA Y TENSIÓN

El gobierno de Bolivia, cercado por protestas

El gobierno de Bolivia, cercado por protestas
28 de Abril de 2026 | 03:14
Edición impresa

A seis meses de asumir, el presidente boliviano Rodrigo Paz enfrenta un creciente cerco de protestas sociales que reflejan el malestar por la crisis económica y la escasez de combustibles. Ayer, varias rutas que conectan La Paz con otras regiones amanecieron bloqueadas, en una postal que recuerda momentos críticos recientes del país.

Las largas filas para conseguir nafta y diésel reaparecieron, junto a denuncias por la mala calidad del combustible, lo que encendió el reclamo de transportistas. La crisis energética ya provocó la renuncia del ministro del área y de dos responsables de la petrolera estatal, evidenciando la magnitud del problema.

A este escenario se suman múltiples sectores en conflicto: maestros que exigen mejoras salariales, mineros movilizados, trabajadores de la salud en huelga por falta de pagos y medicamentos, y una marcha de campesinos e indígenas rumbo a la capital para defender sus tierras. La Central Obrera Boliviana convocó además a un cabildo y reclama un aumento salarial del 20%, considerado inviable por el gobierno.

El trasfondo es una economía tensionada por la suba internacional del petróleo, agravada por conflictos externos, y por la decisión oficial de eliminar subsidios a los combustibles, medida que estabilizó variables macroeconómicas pero encareció el costo de vida. Con una inflación cercana al 20%, las compensaciones impulsadas por el Ejecutivo son vistas como insuficientes.

Mientras el gobierno intenta sostener el rumbo, crece la incertidumbre social y política, en un clima que combina protestas, dificultades económicas y problemas de seguridad, desafiando la gobernabilidad en el inicio de la gestión.

 

LE PUEDE INTERESAR

Furia de Melania por un polémico chiste en TV

LE PUEDE INTERESAR

Guiño de Putin, que se reunió con el canciller iraní
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

El Lobo clasificó gracias al resultado de Huracán

Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes

Designan nueva funcionaria municipal

Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo

Avanza el proyecto para una planta de gas en Puerto La Plata

Piden indagar al titular de ARCA por presunto lavado y evasión

“Lo peor ya pasó”: según Milei, el ajuste “lo pagó la casta”

Las empresas de micros entraron en “emergencia”
Últimas noticias de El Mundo

Estrecho de Ormuz: Irán condiciona su reapertura

El rey Carlos III inició una visita de Estado a EE UU

Histórico rezo entre el Papa y la arzobispa de Canterbury

Imputado por intento de asesinato de Trump
Policiales
“Pyme tumbera”: denuncian comercio ilegal y “sectores vip” en la Unidad 9
Investigan a un profesor de boxeo por una serie de presuntos abusos
En el Barrio La Loma se cansaron de la inseguridad
Carrera criminal, en pausa por un traspié en Berisso
No terminó la indagatoria a García Furfaro
Información General
Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes
Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo
De 1.000 a 150 empleados: el drástico plan de Sturzenegger para "modernizar" el SMN
Programadores: su demanda no cae pese a la IA
La morosidad en Mercado Pago se cuadruplicó
Deportes
Boca en Brasil: por un nuevo paso en la Copa Libertadores
Se espera el récord de hinchas en el Mineirao
“Boca es la medida para recuperarnos”
“Juegue quien juegue tenemos una indentidad”
El Lobo clasificó gracias al resultado de Huracán

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla