El gobierno de Bolivia, cercado por protestas

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A seis meses de asumir, el presidente boliviano Rodrigo Paz enfrenta un creciente cerco de protestas sociales que reflejan el malestar por la crisis económica y la escasez de combustibles. Ayer, varias rutas que conectan La Paz con otras regiones amanecieron bloqueadas, en una postal que recuerda momentos críticos recientes del país.
Las largas filas para conseguir nafta y diésel reaparecieron, junto a denuncias por la mala calidad del combustible, lo que encendió el reclamo de transportistas. La crisis energética ya provocó la renuncia del ministro del área y de dos responsables de la petrolera estatal, evidenciando la magnitud del problema.
A este escenario se suman múltiples sectores en conflicto: maestros que exigen mejoras salariales, mineros movilizados, trabajadores de la salud en huelga por falta de pagos y medicamentos, y una marcha de campesinos e indígenas rumbo a la capital para defender sus tierras. La Central Obrera Boliviana convocó además a un cabildo y reclama un aumento salarial del 20%, considerado inviable por el gobierno.
El trasfondo es una economía tensionada por la suba internacional del petróleo, agravada por conflictos externos, y por la decisión oficial de eliminar subsidios a los combustibles, medida que estabilizó variables macroeconómicas pero encareció el costo de vida. Con una inflación cercana al 20%, las compensaciones impulsadas por el Ejecutivo son vistas como insuficientes.
Mientras el gobierno intenta sostener el rumbo, crece la incertidumbre social y política, en un clima que combina protestas, dificultades económicas y problemas de seguridad, desafiando la gobernabilidad en el inicio de la gestión.
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