La hoja de ruta del Flamengo: práctica y viaje al país

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Al igual que Estudiantes, Flamengo no conoce lo que es el descanso, y tiene todo listo para lo que será su viaje a la Argentina, para el partido de mañana por la noche en el Estadio UNO, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.
El Fla que viene de golear 4-0 nada más, ni nada menos que al Atlético Mineiro comandado por el ex DT pincha, Eduardo Domínguez, estará arribando a la Capital de la provincia de Buenos Aires en horas de la tarde.
En este sentido, en primer instancia, el plantel entrenará a partir de las 10 en tierras cariocas y pasadas las 14.30 emprenderá rumbo a la Ciudad de La Plata.
Por su parte, una vez finalizado el partido del miércoles, la delegación rojinegra pegará la vuelta hacia Brasil para activar el chip en modo campeonato local.
POR MES*
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