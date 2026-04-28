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La hoja de ruta del Flamengo: práctica y viaje al país

28 de Abril de 2026 | 03:21
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Al igual que Estudiantes, Flamengo no conoce lo que es el descanso, y tiene todo listo para lo que será su viaje a la Argentina, para el partido de mañana por la noche en el Estadio UNO, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

El Fla que viene de golear 4-0 nada más, ni nada menos que al Atlético Mineiro comandado por el ex DT pincha, Eduardo Domínguez, estará arribando a la Capital de la provincia de Buenos Aires en horas de la tarde.

En este sentido, en primer instancia, el plantel entrenará a partir de las 10 en tierras cariocas y pasadas las 14.30 emprenderá rumbo a la Ciudad de La Plata.

Por su parte, una vez finalizado el partido del miércoles, la delegación rojinegra pegará la vuelta hacia Brasil para activar el chip en modo campeonato local.

 

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