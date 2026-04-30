Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale la nueva tarjeta gratis por EL DIA

El Mundo |CENA DE ESTADO

Lenguado y miel: el banquete real de los Trump

Lenguado y miel: el banquete real de los Trump

El menú de la lujosa cena

30 de Abril de 2026 | 03:50
Edición impresa

La cena de Estado ofrecida por Donald Trump en honor al rey Carlos III y la reina Camilla fue mucho más que un encuentro diplomático: se convirtió en una experiencia sensorial donde cada plato buscó contar una historia de tradición compartida y elegancia contemporánea.

El menú, cuidadosamente diseñado bajo la supervisión de Melania Trump, comenzó con una delicada velouté de verduras de huerta. Sedosa y aromática, se combinó con corazones de palmito frescos, echalotes tostados y un toque de menta que aportó frescura y contraste. Un inicio sutil, pensado para abrir el paladar con equilibrio.

El segundo paso elevó la propuesta con ravioles de hierbas de primavera hechos a mano, rellenos de ricota cremosa y acompañados por morillas (hongos silvestres) de sabor profundo. Una ligera emulsión de parmesano terminó de redondear el plato, resaltando la frescura de los ingredientes y la impronta artesanal.

EL PLATO PRINCIPAL

Como plato principal, el protagonismo fue para el clásico lenguado de Dover a la meunière. Preparado con precisión, el pescado se bañó en manteca tostada con notas de frutos secos y se sirvió junto a un pavé de papas, arvejas dulces y rampas de primavera (una especie de puerro). El conjunto se completó con un vibrante aceite de perejil que aportó color y un toque herbal.

El cierre dulce no se quedó atrás: un refinado crémeux de miel de la Casa Blanca y vainilla acompañó a un gâteau de chocolate sin harina, presentado en forma de colmena. El postre se completó con un bizcocho joconde de almendras y helado de crème fraîche, logrando un equilibrio entre intensidad y suavidad.

La experiencia se acompañó con vinos seleccionados para destacar la vitivinicultura estadounidense, mientras que la música de bandas militares aportó solemnidad al ambiente. Flores de cerezo, lilas y detalles en verde, blanco y dorado transformaron el salón en un guiño a los jardines ingleses.

LE PUEDE INTERESAR

Emotiva visita de Carlos y Camilla al memorial del 11-S

LE PUEDE INTERESAR

Powell advierte sobre la presión de Trump a la Fed

Así, entre sabores refinados y símbolos cuidadosamente elegidos, la velada buscó celebrar una relación histórica que, más allá de las tensiones actuales, sigue encontrando en la mesa un terreno común.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más
+ Leidas

Hizo todo para ganar: el Pincha le empató al campeón

Pereyra evalúa apostar todo o dosificar cargas

Copa Libertadores: en un durísimo partido Estudiantes empató 1 a 1 con Flamengo

“El complemento fue nuestro, tenemos que mejorar en la definición”

El próximo destino del Pincha será Perú

Puso todo lo que tiene en una noche muy brava y ante un rival de alto nivel

Un respaldo inédito

Los números de la suerte del jueves 30 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de El Mundo

“Hablarían francés”: Un “palito” a los estadounidenses

Emotiva visita de Carlos y Camilla al memorial del 11-S

Powell advierte sobre la presión de Trump a la Fed

El agresor del Presidente se tomó selfies con armas
Policiales
Horror en Barrio Norte: mataron de un balazo a una comerciante
Una mujer arrastrada en un robo y el recuerdo de una tragedia cercana
“La verdad científica se impuso ante la mentira”
Hallan sin vida a uno de los pescadores perdidos
El entrenador de boxeo acusado de abuso sexual quiere declarar
Deportes
Hizo todo para ganar: el Pincha le empató al campeón
Puso todo lo que tiene en una noche muy brava y ante un rival de alto nivel
Carrillo, cerca de igualar la marca de dos históricos
Noche de Copa: ya es un clásico de la Libertadores
“El complemento fue nuestro, tenemos que mejorar en la definición”
Información General
Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular
Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas
¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?
Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial
Fuerte multa a un padre por una amenaza escolar del hijo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla