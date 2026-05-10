Un robot, un tremendo susto y un video viral

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
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La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
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Números que sugieren un repunte económico e indicadores que generan alertas y desconfianza
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Residuos: la municipalización del servicio, en el ojo de la tormenta
Miles de hogares bonaerenses pagarían más por el servicio de gas
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Un paseo tranquilo por las calles de Macao terminó en un susto digno de película futurista. Una mujer fue hospitalizada brevemente luego de sobresaltarse al descubrir, de repente, a un robot humanoide detrás suyo mientras miraba el celular. El episodio, que rápidamente se volvió viral, muestra a la mujer increpando a la máquina, que movía sus brazos metálicos en lo que parecía una torpe interacción. “¿Por qué molestarme?”, le gritó, visiblemente alterada. Aunque no hubo contacto físico ni lesiones, el impacto emocional fue suficiente para que recibiera atención médica. El robot, similar a los desarrollados por la empresa Unitree, estaba siendo operado a distancia por un hombre que realizaba pruebas con fines promocionales. La policía aclaró que no hubo delito y que el dispositivo no fue confiscado. El episodio refleja cómo la presencia creciente de robots en espacios públicos todavía genera sorpresa —y a veces miedo—. Mientras China impulsa el desarrollo de estas tecnologías, capaces incluso de bailar o competir, la convivencia entre humanos y máquinas aún está dando sus primeros pasos… y no siempre sin sobresaltos.
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