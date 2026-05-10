De la cocina a la energía: el secreto de la naranja que potencia baterías

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
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Lo que muchos tiran a la basura podría estar ayudando a que las baterías funcionen mejor. Un grupo de científicos en India descubrió que las cáscaras de naranja, sí, las de todos los días, pueden darles un empujón sorprendente a las clásicas baterías de plomo-ácido. Tras un proceso que las transforma en un material lleno de diminutos poros, estas cáscaras recicladas se incorporan en una proporción mínima —apenas un 0,1%— y logran mejorar notablemente el rendimiento. ¿El resultado? Más capacidad de descarga, cargas más rápidas y un funcionamiento más eficiente en general. Esto no es un detalle menor: este tipo de baterías sigue siendo clave en hospitales, bancos o centros de datos, donde los cortes de luz no son una opción. Con este pequeño agregado natural, podrían responder mejor justo cuando más se las necesita. Además, la propuesta tiene otro punto a favor: convierte residuos en un recurso valioso. Así, lo que antes era desecho ahora se suma a una tendencia en crecimiento: aprovechar materiales naturales para crear soluciones más económicas y amigables con el ambiente. Una muestra más de que, a veces, las mejores ideas están mucho más cerca de lo que imaginamos.
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