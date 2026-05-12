Morales faltó al juicio por abuso y sigue en rebeldía

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La ausencia de Evo Morales en el inicio del juicio oral en su contra volvió a sacudir el escenario político de Bolivia. El exmandatario no se presentó ayer ante el tribunal de Tarija, donde debía comenzar el proceso por el presunto abuso de una menor ocurrido durante su gestión entre 2006 y 2019. Ante la falta de comparecencia, la Justicia lo declaró nuevamente en rebeldía y ratificó la orden de detención vigente desde hace más de un año.
El juez Carlos Oblitas suspendió la audiencia hasta que Morales sea detenido o decida presentarse voluntariamente. Tampoco asistieron sus abogados defensores. Desde el Chapare, bastión político y sindical donde permanece protegido por sus seguidores, Morales denunció que el proceso forma parte de una “persecución política” impulsada para debilitarlo.
Su abogado, Wilfredo Chávez, sostuvo que se trata de “un juicio político” y cuestionó que el tribunal no haya tratado planteos previos realizados por la supuesta víctima.
Según la defensa, la denunciante -que actualmente vive en Argentina junto a su madre- nunca formalizó una acusación directa y el expediente debería archivarse.
La fiscalía, sin embargo, avanzó con la causa bajo estricta reserva debido a que la joven era menor de edad al momento de los hechos denunciados, ocurridos en 2016. El proceso por “trata agravada” es el más avanzado de las distintas acusaciones que pesan sobre el exmandatario.
El caso se desarrolla además en medio de una fuerte crisis social y política.
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