Pasajeros del crucero con hantavirus regresan a sus países bajo cuarentena

Pasajeros embarcan en un avión ambulancia con destino a Países Bajos en el aeropuerto de Tenerife / AFP

Los últimos pasajeros del crucero MV Hondius comenzaron ayer el largo regreso a sus países de origen tras el brote de hantavirus que encendió las alarmas sanitarias internacionales. Luego de días de incertidumbre y cuarentena a bordo, los viajeros desembarcaron en Tenerife, en las Islas Canarias, desde donde partieron vuelos especiales hacia más de 20 países bajo estrictos protocolos de control y monitoreo médico. El operativo estuvo coordinado por autoridades sanitarias y equipos de emergencia que escoltaron a los pasajeros con trajes de protección.

AISLAMIENTO DE 42 DÍAS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que todos los viajeros permanezcan aislados durante 42 días, período máximo estimado de incubación del virus de los Andes, la variante detectada en el crucero y una de las pocas capaces de transmitirse entre personas en casos excepcionales.

Hasta el momento, tres pasajeros murieron y al menos seis personas permanecen bajo observación por casos confirmados o sospechosos. La última infección confirmada corresponde a una mujer francesa internada en cuidados intensivos en París, aunque las autoridades indicaron que se encuentra estable. Además, un pasajero estadounidense dio positivo en pruebas preliminares y fue trasladado a una unidad especial de biocontención en Nebraska para nuevos análisis.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intentó llevar calma al afirmar que “no hay nada que temer” y aclaró que el riesgo de propagación es bajo. “Esto no es otro COVID”, sostuvo al referirse al brote, el primero de hantavirus registrado en un crucero.

En Estados Unidos, 16 pasajeros fueron derivados al Centro Médico de la Universidad de Nebraska, que cuenta con instalaciones federales de cuarentena para enfermedades altamente infecciosas. Los especialistas monitorean posibles contactos estrechos y la evolución de síntomas. Otros dos viajeros fueron trasladados a la Universidad Emory, en Atlanta, donde también permanecen bajo observación.

Las autoridades sanitarias estadounidenses admitieron que cualquier síntoma compatible no implica necesariamente un contagio confirmado, ya que el hantavirus comparte señales iniciales con otras enfermedades respiratorias o virales. Entre los síntomas más frecuentes figuran fiebre, escalofríos, dolores musculares y problemas respiratorios.

El crucero pertenece a la compañía Oceanwide Expeditions y había partido el 1 de abril desde Ushuaia, en el extremo sur argentino. Según la OMS, los primeros pasajeros infectados -una pareja holandesa- habían visitado previamente zonas de Argentina, Chile y Uruguay donde habita una especie de roedor portadora del virus de los Andes.

El barco navegaba cerca de Cabo Verde cuando comenzaron a detectarse los casos graves, aunque el brote recién fue comunicado oficialmente a comienzos de mayo. Desde entonces, distintos países organizaron evacuaciones médicas y cuarentenas preventivas para sus ciudadanos.

Mientras tanto, el Hondius continúa viaje hacia Rotterdam con una tripulación reducida y personal médico a bordo. Su llegada está prevista para el próximo domingo. La experiencia dejó imágenes inéditas: pasajeros aislados, evacuaciones internacionales y controles extremos que recordaron inevitablemente a los primeros tiempos de la pandemia, aunque los expertos insisten en que el escenario es muy distinto y que el virus no presenta la misma capacidad de contagio masivo.