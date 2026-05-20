Riestra cayó ante City Torque y se despidió

La aventura de Riestra en la Copa Sudamericana llegó a su fin. Anoche, sufrió una dura derrota en Montevideo, y se despidió de la competencia, al perder por 4-1 ante Montevideo City Torque, con goles de Ignacio Arce en contra de su propio arco, Goitía también en contra, Salomón Rodríguez y Agüero para los uruguayos, mientras que Alexander Díaz descontó para el conjunto albo.

Con esta caída, los dirigidos por Guillermo Duró quedaron afuera del certamen continental, a una fecha del cierre de la fase de grupos. Si bien esta noche juegan en Porto Alegre, Gremio y Palestino, la suerte del Malevo quedó desvanecida luego de la goleada, por lo que ahora, deberá hacer borrón un cuenta nueva de cara a lo que vendrá.