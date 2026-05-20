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TRAS LOS DICHOS DE ELLA

Escándalo: Julio Iglesias va contra la vice de España por calumnias e injurias

Por Redacción

Julio Iglesias interpondrá en el Tribunal Supremo una querella por delitos de injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de que ella haya rechazado retractarse de los comentarios que hizo en relación a la denuncia que fue interpuesta contra él por presuntos abusos sexuales.

Los representantes legales del cantante y de la ministra de Trabajo estaban convocados en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación previo a la interposición de la querella.

Ella se ha negado a retractarse de esos comentarios que el cantante considera injuriosos al no reconocer que hayan supuesto un daño reputacional ni del honor de Julio Iglesias y al entender que no se ha vulnerado su presunción de inocencia.

Al no haber conciliación, el siguiente paso es la interposición de una querella contra Díaz en el Tribunal Supremo, al estar aforada, por los delitos de injurias y calumnias.

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