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TENÍA 85 AÑOS

Murió Totó La Momposina: adiós a la gran voz de la música afrocolombiana

Por Redacción

La icónica cantautora del folclore colombiano y ganadora de un Grammy Latino, Totó La Momposina, falleció por un infarto a los 85 años.

Sonia Bazanta Vides, su nombre real, llevó la música afrocolombiana a cientos de escenarios por el mundo.

Desde finales del año pasado, Totó La Momposina comenzó un “proceso degenerativo progresivo” por una afasia, un trastorno neurológico que afecta el habla.

“Ya su cuerpo no respondía desde octubre”, contó Vinicio.

Totó La Momposina comenzó su carrera artística, en la que recopiló ritmos y melodías de la Colombia negra del Caribe y el Pacífico, a finales de la década de 1960. Para 1970, ya recorría escenarios internacionales. Su primer álbum grabado en estudio fue “Totó La Momposina y sus tambores”, de 1983, un año después de que acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura.

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