Evacuaciones a Países Bajos y también a Canarias

La evacuación de los casos sospechosos a bordo del MV Hondius ya tiene una hoja de ruta definida. Según informó la naviera Oceanwide Expeditions, el operativo comenzará en Cabo Verde, donde el barco permanece fondeado, con el traslado de dos pacientes con síntomas y un contacto estrecho.

La primera etapa será aérea: dos aviones médicos especializados llegarán al lugar para evacuar a estas personas directamente hacia Países Bajos, donde recibirán atención hospitalaria. En paralelo, el médico del barco, en estado grave, será derivado a Islas Canarias.

Una vez completadas estas evacuaciones urgentes, el buque iniciará una travesía de unos tres días hacia Canarias. Allí, bajo coordinación de la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, se activará un protocolo sanitario integral. Los pasajeros y tripulantes serán evaluados, aislados si es necesario y luego repatriados. Todo el proceso se realizará en circuitos controlados, con transporte y atención médica.