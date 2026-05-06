Descartan que el origen del contagio esté en Ushuaia

La sospecha de un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que dejó tres fallecidos durante una travesía por islas remotas del Atlántico, encendió las alertas sanitarias.

Sin embargo, autoridades de Ushuaia, Tierra del Fuego, descartaron casi por completo que el origen del contagio esté en esa ciudad. El director de Epidemiología de Tierra del Fuego, Juan Petrina, fue claro: para considerar una fuente local debería existir al menos un caso en la provincia, algo que no ocurre.

Además, el funcionario argentino remarcó que el barco cumplió con todos los controles sanitarios al zarpar el 1 de abril, incluyendo inspecciones de Sanidad de Frontera y protocolos estrictos de las propias compañías navieras.

Otro dato clave es que en Tierra del Fuego no habita el “ratón colilargo”, principal transmisor del virus. Esto reduce aún más la posibilidad de un origen local.

En Argentina, los casos se concentran en zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut. En lo que va de 2026, se registraron 32 contagios en el país, ninguno en el extremo sur.