La receta de la Academia para dejar atrás la crisis

Racing Club atraviesa uno de los momentos más delicados y la preocupación empieza a crecer en Avellaneda. Si bien el equipo logró clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura, instancia en la que deberá enfrentar a Estudiantes, el presente futbolístico de la Academia dista mucho de ser el ideal. La derrota frente a Botafogo en Brasil por Libertadores profundizó aún más la crisis deportiva y dejó al descubierto el malestar que atraviesa el plantel.

Luego de la caída en suelo brasileño, uno de los referentes del equipo tomó la palabra y dejó una fuerte autocrítica puertas adentro. Santiago Sosa, que incluso terminó el encuentro ocupando el arco tras la expulsión de Facundo Cambeses, no ocultó su bronca por la situación que vive Racing y fue contundente al momento de analizar el presente del equipo. “Hay que poner más huevos para salir de esta situación de mierda”, lanzó el mediocampista, visiblemente golpeado por la nueva derrota.

La frase rápidamente tomó repercusión en el mundo académico, no solo por el tono utilizado, sino porque reflejó el clima de frustración que atraviesa al plantel. Racing acumula siete partidos sin victorias entre torneo local y Copa, una racha que encendió las alarmas y comenzó a generar dudas de cara a la etapa decisiva del semestre.

Sosa reconoció además que el golpe afecta directamente al grupo y aseguró que los jugadores son los primeros en sentirse responsables por el momento futbolístico. “Nos duele más que a nadie estar en este momento de mierda del que no podemos salir”, expresó el volante, dejando en claro el impacto anímico que atraviesa el plantel.

En la misma línea, el remarcó que la única manera de revertir la situación es a través del esfuerzo y el compromiso colectivo. “Se sale empujando y poniendo más huevo, no hay otra. Entrenando más, estando más concentrados porque estamos perdiendo por fallas nuestras. Hay que apretar los dientes y meterle para adelante”, sostuvo.

Con evidente autocrítica, el referente académico insistió en que el plantel asume la responsabilidad absoluta por la mala racha y reconoció el desgaste emocional que genera no poder revertir los resultados. “Nos hacemos cargo de este momento. Nos da más bronca. A veces merecemos y a veces no, pero la realidad es que seguimos perdiendo o empatando”, cerró.

En este contexto, Racing llega golpeado al cruce frente a Estudiantes por los playoffs del Apertura, en un escenario donde el margen de error empieza a ser cada vez más chico.

Sosa fue autocrítico y reconoció el mal momento que le toca atravesar al plantel académico