No la ve ni la madre: Pampita no hace ni medio punto de rating

Debutó con su nuevo ciclo por la flamante Net, sin embargo, la audiencia le da la espalda con 0,2 unidades en sus dos primeros envíos

| Publicado en Edición Impresa

Pampita debería, mejor, dedicarse al modelaje y a las presencias porque en la tele no le va bien / net

La semana pasada Pampita abrió su corazón: “Pasé por momentos muy malos. Tuve unos cuatro meses de terror y ahora, por suerte, estoy mejor”. Se refería, entre otras cosas, al flojo rendimiento que tuvo su programa desaparecido de Telefé, con el que no movió el amperímetro del rating. Pareciera ser que ahora no le va mucho mejor: en dos días, no llegó a medir ni medio punto.

A pesar de que los productores mediáticos volvieron a apostar por ella, el público no la acompañó. Después de haber dejado de manera abrupta “Pampita Online”, el ciclo que salía en simultáneo por Telefé y KZO, Carolina Ardohain fue convocada para llevar adelante un ciclo de entrevistas, Pampita Íntima.

Sabido es que este nuevo proyecto se emite en la nueva señal de aire que se estrenó este lunes, Net TV.

Sin embargo, a pesar de los buenos ánimos y del humor renovado, Pampita no levanta cabeza. Es que en el primer programa —en el que tuvo como invitado a Beto Casella— como en el segundo —al que llevó a Nazarena Vélez—, la modelo registró apenas 0,2 puntos de rating, según la medición de Ibope.

Es cierto que en la pantalla del flamante canal recibe un piso de audiencia bastante menor que en Telefé (donde iba después de la novela turca “Elif”, que le dejaba un margen de por lo menos 6 puntos), pero el número es realmente alarmante.

Este 2018 parece no ser el año de la morocha. Aunque recibió dos nominaciones a los Martín Fierro de Cable, por las emisiones en KZO, no ganó ninguna estatuilla.

Después, la historia es conocida: en abril desembarcó en el canal líder de rating con un equipo integrado por Sol Pérez, Luis Piñeyro, Barby Simmons y Ángeles Balbiani. Y en su debut, para el que tuvo como invitado a su novio de entonces, Pico Mónaco, arrancó con 12 puntos. Pasaron las semanas y el rating fue bajando hasta rasguñar con suerte los 6 puntos. La bomba terminó por explotar en junio, entre el mal rating y el mal de amores, y se las tomó.