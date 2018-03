Las razones de la fiscal Baigún que podrían dejar en libertad a Zannini y D´Elía

La fiscal Gabriela Baigún dictaminó hoy en favor de la excarcelación de los ex funcionarios kirchneristas Carlos Zannini y Luis D´Elía de cara al juicio oral que deberán enfrentar por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

Baigún, quien se encuentra firmando por su colega Marcelo Colombo, elevó el dictamen ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 8, que deberá decidir si concede las excarcelaciones reclamadas por las defensas los dos imputados. La representante del ministerio público fiscal sostuvo que no existe peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento por lo que Zannini y D´Elía deberían ser excarcelados para poder afrontar el juicio en su contra en libertad.

En el caso de Zannini, Baigún sostuvo que "la calidad de ex secretario de de Legal y Técnica del encausado no resulta, por sí misma, un dato del que pueda extraerse indicio alguno de peligro procesal", según consta en el dictamen. "El nombrado ya no posee vinculación alguna con la oficina que otrora ocupara, como así tampoco con ninguna otra del Poder Ejecutivo Nacional. Mal puede decirse, entonces, que detenta poder residual de influencia que le permitiría obstaculizar la marcha del proceso", remarcó.

Baigún destacó además que Zannini siempre "ha estado a derecho", que el delito que se le imputa excarcelable, y que "tiene domicilio fijo y se desempeña como Director del banco de Santa Cruz", lo que da cuenta de su arraigo. La fiscal sostuvo que, además, no hay motivos para que Zannini y DElía reciban un tratamiento distinto al que reciben el ex presidente Carlos Menem y el ex juez Juan José Galeano, entre otros, quienes están siendo juzgados en otro juicio de encubrimiento del atentado a la AMIA, al que llegaron en libertad.

En el dictamen referido a la situación puntual de D´Elía, Baigún sostuvo que el dirigente social y ex secretario de Tierra y Vivienda "no posee ningún nexo con el gobierno actual, por lo que no puede inferirse por su parte poder de influencia alguno, ni acceso a ninguna clase de documentación oficial".

Tanto D´Elía como Zannini están acusados de haber participado en la "puesta en marcha de un sofisticado plan criminal deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes" acusados por el ataque terroristas de 1994.

La investigación se originó en la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner, y otros, el 14 de enero de 2015, 4 días antes de aparecer muerto en el baño del departamento que habitaba en el barrio porteño de Puerto Madero.

Por esta causa fueron procesados con prisión preventiva la ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman, Zannini, el dirigente de la comunidad islámica en Argentina Jorge Khalil y los dirigentes políticos D´Elía y Fernando Esteche.

Ademas, fueron procesados sin prisión preventiva el ex secretario general de la presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena, el diputado nacional Andrés Larroque y el ex vicecanciller Eduardo Zuain.