Crece la tensión y la grieta por el aborto: denuncian presiones a días del debate

Tanto desde el oficialismo como en la oposición hablan de amenazas para cambiar el voto sobre el proyecto de despenalización

“Sería excesiva la posibilidad de aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Yo creo en una no punibilidad más extendida que la que existe hoy en casos puntualmente regulados, pero no en el libertinaje”. Emilio Castrillón (Sup. Trib. de Entre Ríos)

Legisladores del oficialismo y la oposición criticaron “las presiones” que están recibiendo desde distintos sectores que promueven o rechazan la interrupción del embarazo hasta la semana 14 y pidieron a sus pares que en la sesión del miércoles próximo, en la Cámara baja, decidan libremente a favor o en contra de la despenalización del aborto.

El diputado por el PRO Daniel Lipovetzky -presidente de la Comisión de Legislación General-; su par por Libres del Sur, Victoria Donda; la legisladoras del Frente para la Victoria, Mayra Mendoza y del massismo Mirta Tundis (la única de los cuatro que todavía no tiene una postura tomada frente al tema) fueron algunos de los que cuestionaron públicamente las presiones.

“En relación a las amenazas el panorama es grave”, advirtió el oficialista Lipovetzky. “Por primera vez en la historia vamos a tratar en el recinto de la Cámara baja la despenalización del aborto. Eso pone nerviosa a mucha gente”, sostuvo el diputado, uno de los 72 que firmó el proyecto para legalizar la interrupción del embarazo.

“Uno como diputado tiene que votar respecto a un montón de factores, pero no respecto al apriete o al miedo. Esto está promovido por algunos sectores vinculados con lo religioso”, remarcó el legislador.

Al ser consultado sobre por qué no se denuncian las amenazas a los diputados, Lipovetzky explicó: “Hay miedo. Te cuentan las presiones, que reciben llamados, pero dicen que prefieren no hablar.”

En la misma línea, Donda dijo: “Hay diputados que cambian su voto porque no se bancan las presiones” y agregó que “si sos diputado y no te bancas la presión, dedicate a otra cosa”.

La diputada por Libres del Sur utilizó también las redes sociales para referirse al tema y brindar su apoyo a las diputadas María Teresita Villavicencio (Tucumán) y Yanina Gayol (Entre Ríos), que defienden el proyecto de despenalización.

En tanto Mendoza, advirtió que “hubo presiones a los diputados y es grave. Hay un intento de amedrentar pero se encontraron con un núcleo de diputados comprometidos y no vamos a cambiar nuestra posición”.

A favor del proyecto de ley que se debatirá el miércoles en la Cámara baja, la diputada kirchnerista aseguró además que “como bloque, en el FpV tenemos un 90 por ciento a favor de esta ley”.

Tundis, quien aún no definió su postura, pidió que cuando se vote a favor o en contra de la despenalización del aborto “decidamos libremente en beneficio de la salud pública.”

Para Tundis, “se trata de dar libertad tanto por el Sí como por el No para votar y no cuestionar la elección del otro; esto no es un River-Boca a ver quién gana”, remarcó en declaraciones radiales.

La legisladora reafirmó que aún que no tiene decidido su voto pese a que cuando se planteó hace uno años este debate expresó su oposición a la despenalización del aborto. “Entonces estaba convencida. Hoy no estoy en contra, pero no estoy a favor de algunas cosas, muchas de las cuales ya se fueron cambiando, pero lo consulto con mi almohada porque yo soy culposa,“ dijo Tundis.

“Pero me molestan y me desestabilizan las presiones que estoy recibiendo en estos últimos días y yo necesito paz y tranquilidad, pero estoy abierta,“ manifestó.

Al respecto, Tundis sostuvo que “en los últimos días y este fin de semana también he recibido mensajitos, video, que soy diputada y que no puedo votar esa atrocidad como otros que me escriben o me llaman y me dicen que es una cuestión de salud pública y somos dueñas de nuestro cuerpo,“ agregó.