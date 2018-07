Hay que revisar los esquemas de vacunación de los chicos

| Publicado en Edición Impresa

MARITA MARINI

Titular de la cátedra de Pediatría en la UNLP

“Con tres casos autóctonos de sarampión en lo que va del año, lo importante ahora es actuar con rapidez y revisar muy bien los esquemas de vacunación de los chicos, que son la población con mayor riesgo de sufrir complicaciones por esta enfermedad. Resulta fundamental que los integrantes de los equipos de salud y educación revisen los certificados de vacunación de los niños y de no contar con las dosis correspondientes a la edad se instrumente rápidamente su aplicación. Pero no menos importante es que todos conozcamos también sus síntomas y ante un cuadro compatible consultemos enseguida en un centro de salud. Quienes por nuestra edad hemos vivido los tiempos del sarampión sabemos lo contagioso y peligroso que puede llegar a ser. No hay que tener miedo de vacunarse: las vacunas constituyen el avance más importante para reducir la mortalidad infantil”.