Aranguren rompió el silencio: “No quería salir del Gobierno”

“No quería salir del Gobierno, yo no renuncié”, aseguró Juan José Aranguren, más de dos semanas después de dejar su cargo en el ministerio de Energía. Insistió en que “no quería” irse y buscó dejar en claro que cumplió “siempre a rajatabla” lo que le pidió el presidente Mauricio Macri.

En una entrevista con el canal La Nación +, admitió que cuando se enteró de la decisión del jefe de Estado sintió “sorpresa y decepción”, aunque cuando le explicaron las razones lo entendió “totalmente”.

“Yo no renuncié porque desde mi punto de vista ser ministro no es un derecho al cual uno pueda renunciar, es una obligación, es un deber, es una responsabilidad”, contó el ex CEO de Shell. Dijo que el presidente Macri “consideró que era conveniente que fuera otra persona, otro equipo, el que continuara con la política energética y así se hizo”.

“También mi estilo de conducción dentro del ministerio de Energía y Minería a lo mejor no dejó muy contentos a los allegados del Gobierno porque el Presidente siempre nos pidió decir la verdad y yo cumplo con eso”, reconoció Aranguren, que fue la cara oficial de los duros ajustes en los servicios de luz y agua.

“Además de la hipocresía política, la parte más ingrata de mi gestión fue tener que decir las cosas que nadie quiere escuchar, que la energía tiene un valor, que hay que pagarla, que hay que ahorrarla, que hay que ser eficiente en su uso”, sentenció.