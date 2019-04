Estudiantes jugará el sábado, sin visitantes y con dos posibles cambios

Bazzana por Schunke (suspendido) y Albertengo por Retegui (táctico) podrían ser dos variantes en el equipo de Gabriel Milito

El entrenador de Estudiantes, Gabriel Milito, trabaja en el equipo que el sábado recibirá a Racing en el partido de ida por los octavos de final de la Copa de la Superliga, que no tendrá público visitante, y se perfila el ingreso de Nicolás Bazzana por Jonathan Schunke, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas y deberá purgar una fecha de suspensión.

Asimismo, en el primer trabajo de la semana el entrenador pudo sumar al grupo a Lucas Albertengo, quien se mostró recuperado de una distensión muscular que le impidió jugar la serie ante Banfield y se seguirá su evolución a lo largo de la semana. En el caso que pueda ser titular reemplazará a Mateo Retegui, quien tuvo un interesante partido la fecha pasada en el Sur bonaerense ante Banfield.

El plantel se reencontró ayer luego de gozar del fin de semana libre. El técnico dispuso trabajos físicos, que se extendieron hasta el mediodía. Milito busca equilibrar las cargas y que los jugadores recuperen en el aspecto físico, uno de los puntos a mejorar lo antes posible.

Pero no serían los únicos cambios. Gastón Fernández es otro jugador que el entrenador tiene en su órbita. Para aprovechar su jerarquía y experiencia no sería extraño que regrese al once titular. Pero todavía falta bastante y recién mañana empezará a plantar en cancha al equipo que pueda saltar al campo para el partido de ida.

Rodrigo Braña, que el viernes fue suplente, seguiría esperando su lugar desde el banco. Ahora sí, como los hinchas ya saben que podría ser su última vez como futbolista profesional en La Plata, le quieren preparar algo especial. El Chapu ya avisó que no es amigo de los homenajes.

El posible equipo para recibir a la Academia es con Mariano Andújar; Facundo, Nicolás Bazzana, Gonzalo Jara, Facundo Mura; Iván Gómez, Enzo Kalinski; Manuel Castro, Nahuel Estévez, Matías Pellegrini; Lucas Albertengo o Mateo Retegui.

Fernando Echenique fue confirmado como el árbitro del encuentro. No tiene antecedentes cercanos con el Pincha, Estará secundado por Diego Bonfá y Diego Verlotta.

TODO EL ESTADIO PARA LOS HINCHAS DEL PINCHA

En otro orden, Estudiantes informó que el ida y vuelta ante el campeón del fútbol argentino será sólo con parcialidad local, ante la imposibilidad de Racing de otorgarle un lugar a los hinchas visitantes en el Cilindro de Avellaneda.

El primer partido se jugará el sábado a las 20 horas (en lugar del domingo). El cambio tuvo que ver con los pedidos de Boca y River. La revancha se jugará el sábado 4. Falta la confirmación.

En un comunicado de prensa difundido por las redes sociales en horas del mediodía, la dirigencia albirroja expresa su postura al respecto, en sintonía con buena parte de socios e hinchas. “Debido a la imposibilidad de Racing para otorgar espacio al público visitante en su estadio, las dirigencias han decidido de común acuerdo que ambos partidos de la serie de 8vos de final de la Copa de la Superliga sean exclusivamente presenciados por la parcialidad local”.

El Club se pierde, de esta manera, la posibilidad de recaudar entre 4 y 6 millones de pesos, porque podría haber tenido una buena venta ante el último campeón. Por eso, para compensar algo del dinero que no podrá asegurarse dispondrá de las dos cabeceras, habrá venta para los no socios y los abonos de plateas y pasillos no tendrán validez. “En el partido ante Banfield extendimos los abonos porque contra Vélez algunos hinchas tal vez no hayan podido viajar hasta Quilmes”, comentó un dirigente consultado.

Al mismo tiempo, es una posibilidad muy concreta que los socios tengan que abonar un bono, económico, para poder asistir al encuentro, cuando en otros compromisos con la cuota al día podían ingresar a la cabecera Sur y Pasillos 25 y 32. Este tema se estaba tratando anoche en la sede de la avenida 53.

En oportunidad del clásico platense del mes de marzo, la dirigencia albirroja había recaudado alrededor de 4 millones de pesos por venta de generales, plateas, pasillos y estacionamiento. La idea es sumar una cifra similar.