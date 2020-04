Lady Gaga se puso a la cabeza de la lucha contra el coronavirus

Lady Gaga y la organización benéfica Global Citizen recaudaron 35 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus y lanzarán un especial de televisión con invitados como Paul McCartney, J Balvin, Maluma y Billie Eilish.

Gaga dijo ayer que el dinero fue recaudado en siete días y beneficiará a la Organización Mundial de la Salud. La estrella pop y Global Citizen también anunciaron el evento televisivo “One World: Together At Home”, para apoyar las medidas contra el coronavirus. El especial será transmitido el 18 de abril simultáneamente por ABC, NBC, CBS, iHeartMedia y las cadenas Bell Media. También se podrá ver en vivo por YouTube, Apple, Facebook, Instagram, Twitter y otras plataformas.

“Quisiera reiterar nuestra profunda gratitud a la comunidad médica. Me duele y me conmueve mucho aquellos paramédicos, doctores y enfermeras que están durmiendo en sus autos para asegurarse de no contagiar a sus familiares o pacientes. Lo que están haciendo es ponerse en riesgo para ayudar al mundo y todos les hacemos un reconocimiento”, dijo Gaga en una conferencia de prensa.

Los invitados de Gaga incluyen a Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Elton John, David Beckham, John Legend, Eddie Vedder, Kerry Washington, Chris Martin de Coldplay y Lizzo. El actor Idris Elba y su esposa Sabrina Elba, quienes dieron positivo al coronavirus, también participarán.

La cantante dijo que el dinero recaudado hasta ahora ayudará a conseguir el muy necesitado equipo médico para los trabajadores de la salud, y mejorar laboratorios, investigación y desarrollo de posibles medicamentos y vacunas para el coronavirus.

Stephen Colbert, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel serán los anfitriones de “One World: Together At Home”, que también incluirá a Billie Joe Armstrong de Green Day, Lang Lang, Alanis Morissette, Priyanka Chopra Jonas, Keith Urban, Burna Boy y el hermano y productor de Eilish, Finneas.