No quiere saber nada: fuerte reacción de L-Gante por la reaparición de su padre

El cantante L-Gante dio una entrevista para la revista Gente que lo eligió como la personalidad más destacada de este 2021 que ya tiene los días contados. Uno de los pasajes que mayor repercusión generó fue el momento en que se refirió a su padre, quien reapareció recientemente tras un largo tiempo de ausencia. Al parecer, las intenciones del progenitor apuntarían a forjar un reencuentro, lo que enojó al cantante de "cumbia 420".

Ese es un tema picante para Elián Ángel Valenzuela, el verdadero nombre del artista emergido de una modesta vivienda de la localidad de General Rodríguez, en donde se crió con su mamá, con quien pasó buenas y malas. Este año, L-Gante había destacado varias veces que, por fin, gracias a su incursión en el mundo de la música, pudo poner en marcha el sueño de tener una casa mejor y con más comodidades para él y su familia.

Pero además, a partir de la obtención de ingresos que jamás hubiese imaginado, viajó en avión, conoció otros países, participó en publicidades, se codeó con distintas celebridades y hasta mantuvo un encuentro con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. A su vez en este 2021 se mudó a un country y estrenó algunos autos modelo Mercedez Benz.

Para redondear un año de muchos progresos, su mayor satisfacción fue el nacimiento de su hija, Jamaica, fruto de la relación que mantiene con Tamara Báez.

Con todo eso, L-Gante se enteró ahora sobre fin de año que su padre está otra vez intentando forjar una relación con él. Pero él cree, sin embargo, que su progenitor se acercó a partir del éxito logrado en el último tiempo. Pero esa intenciones del padre parecen no haber provocado ningún sentimiento especial en el cantante, que se mantiene bien aferrado a su madre, Claudia Valenzuela, y a los recuerdos que ambos mantienen de sus momentos más difíciles.

Al ser consultado sobre su padre, L-Gante dio una respuesta contundente: "Apareció mandándole mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, que son hermanas de parte de él, porque yo empecé a juntarme con ellas. Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre", tiró. De esa forma, dejó en claro que no está dispuesto a entablar con su padre.

Por otro lado, L-Gante respondió a las críticas por la adquisición de una vivienda en un lujoso barrio privado. "Yo no me voy a ir del barrio, nunca. Todos te dicen no es que vos te quieras ir, vos querrías vivir toda la vida en tu barrio pero te empiezan a querer secuestrar, te empiezan a querer chorear, a seguir, investigar. Chorros, policías, empresarios, hay de todo. No son gente del barrio ni de la villa, pueden ser empresarios que están en una oficina y ‘mirá lo que tiene el L-Gante’, lo que sea”, comentó.