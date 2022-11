Big Time Rush vuelve la Argentina: se presentarán el 26 de febrero

"Big Time Rush", la banda de pop que surgió como desprendimiento de la exitosa serie homónima de Nickelodeon, ofrecerá un show en el estadio Obras el 26 de febrero próximo en el marco de su gira sudamericana "Forever tour".

Ahora, la banda conformada por Logan, Kendall, James y Carlos, que ya había estado en Argentina en 2012 y 2014, regresará al país en el marco de la gira que marcó su regreso a los escenarios tras la pandemia.

Por otra parte, mientras promocionan sus nuevos singles "Honey", "Fall", "Not Giving You Up", y "Call It Like I See It", llevan agotadas localidades en el Madison Square Garden y una tríada de recitales en México. Asimismo, el "Forever tour" continuará por escenarios de Santiago de Chile, Bogotá y Brasil. Vale destacar que, la venta de entradas para el mencionado show en Argentina comenzará el 19 de noviembre a partir de las 10 por la plataforma All Access.

Recordemos que, la historia de Big Time Rush comenzó en 2009 con el lanzamiento de la serie homónima de Nickelodeon que catapultó a la banda al estrellato: desde entonces lanzaron tres álbumes de estudio y tocaron en todo el mundo, incluyendo cinco giras entre 2011 y 2014.