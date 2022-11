“Encontré un club a la deriva”

Pasó la tensión de la campaña. Pasaron los festejos tras el triunfo en las urnas por 534 votos. También, la convocatoria a Julio Chaparro, su rival electoral. Minutos antes de la primera charla con Néstor Gorosito, Mariano Cowen, ya metido de lleno en las trascendentes decisiones iniciales, dialogó con este medio tras su primer contacto con la realidad del club, más allá del balance al 30 de junio pasado.

-¿Cuántas cosas te pasaron por la cabeza cuando fuiste elegido Presidente?

-Me emocioné. Primero porque te acordás de un montón de cosas. Me preguntaron por mi pasado como futbolista en las divisiones juveniles...y ahí empezás a recordar. Me acordé mucho de mi viejo, de mi abuelo. Ver llorar a mis hijos me quebró bastante. Y también pensé en la gente que me ayudó muchísimo en este tiempo: a Chachi Alonso lo nombro siempre porque ya no está y creyó en mí. Todas esas cosas me movilizan mucho”

-Convocaste a Julio Chaparro, ¿ahora empieza la hora de la verdad?

-El gesto de convocar no es solamente para el discurso, sino que creo que es necesario. Gimnasia es muy grande para que solamente 36 personas se hagan cargo, se necesitan muchísimos más. Por eso convoqué a Julio y a “Toto” también, hay que sumar mucha gente.

-¿Con qué Gimnasia te encontraste y con qué crees que te podés encontrar?

-En lo poquito que estuve en la sede, apenas dos horas, me encontré con algo que esperaba. Todavía no asumimos formalmente, lo haremos el miércoles o jueves será y ahí podremos hacer una revisión de los temas mucho más profunda.

-¿Empieza esta gestión con la inmediatez de la deuda con el plantel, sueldos y aguinaldo de los empleados y la necesidad del armado de un nuevo equipo, ¿por dónde van a empezar?

-Yo tengo como prioridad que el socio entienda la verdadera situación del club. A lo largo de la campaña me pidieron obras y reforzar planteles. Y la verdad es que Gimnasia está muy mal. Es algo que sabíamos, por eso durante la campaña no prometíamos nada. Hay que cumplir con un montón de compromisos, inhibiciones que no se arreglan con dos o tres charlas como se dijo en algún momento. Hay que cumplir y para poder incorporar tenés que pagar. No es que asumís en Gimnasia y decís “a ver ¿qué puestos necesitamos cubrir?” y vamos a buscar a los jugadores para reforzar el plantel. Primero hay que atender un montón de problemas. Es más, el comunicado de los jugadores hace tres días lo indica. Nos mostraron algo al 30 de junio pero eso desde mitad de año empeoró. La verdad es que encontré un club a la deriva. Es algo que preocupa mucho.

-¿Para incorporar jugadores Gimnasia tiene que vender?

-Y aparte tiene que pagar las inhibiciones, una cifra bastante alta en dólares. Es una realidad, no se puede ocultar. Obviamente que también lo vamos a informar, porque lo que no se informa parece que no existe. Y cuando el club no informa bien, quien escucha genera su propia información. Y tampoco está bueno. Vamos a preparar un estado de situación, que comunicaremos en dos o tres días.

-¿No van a hacer una auditoría?

-Parte de la realidad es que hacer una auditoría externa implica dinero. Esa plata preferimos que vaya para otro lado. Tenemos la gente que la puede hacer y nos va a dar un estado de situación. Pero no estoy hablando de nada raro, solo un estado de situación claro.

-¿La idea es que siga Gabriel Perrone en juveniles?

-El problema no son los nombres, sino la infraestructura y los elementos que le das a la gente para que pueda trabajar. Vamos a hablar con Gabriel (Perrone) en estos días, lo que pasa es que diciembre es un mes tremendo para todos los deportes. En fútbol femenino, por ejemplo, se vencen todos los contratos. Hay que ponerse a trabajar.

-¿Está avanzada la continuidad de Tarragona?

-En dos horas en el club no encontramos nada de eso. Vamos a empezar a llamar a los jugadores.

-Sorprendió que el expresidente Gabriel Pellegrino no haya ido a votar. ¿Te llamó? ¿Se comunicó con alguien de tu lista?

-Todavía no. No me sorprende porque son formas de ser de las personas. Yo hubiese obrado distinto, me parece que los clubes tienen continuidad y las comisiones directivas se tienen que hacer cargo hasta el último día. Eso es lo que nos diferencia de una sociedad anónima deportiva. Si los socios no nos involucramos y actuamos de otra manera, no somos una sociedad civil.

-Van a tener un Secretario Técnico. ¿Ya está el nombre?

_La Secretaría Técnica es a los efectos de achicar el margen de error en las contrataciones. Es profesionalizar un área que es la más desprofesionalizada de todas. Es buscar asesoramiento en la toma de decisiones. El nombre todavía no está.